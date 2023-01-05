築間集團今年營收拚65億 放眼日本美國市場

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（中央社記者江明晏台北5日電）受惠展店效益和餐飲內需爆發，築間集團2022年營收突破新台幣45億元創高，年增逾50%，今年將持續展店達200家，全年營收目標65億元，集團並啟動日本優先、其次美國的海外拓展計畫。

疫情陰霾遠離，餐飲市場谷底反彈，築間餐飲集團今天發布新聞稿宣布， 2022年全年度營業額衝破45億元，年增率超過50%，創下歷史新高紀錄。

築間說明，下半年內需市場爆發，第3季中秋節檔期在燒肉品牌帶動下業績跳升，加上第4季的年末耶誕節及跨年檔期聚餐商機加持，12月單月業績衝破5億元、12月31日跨年當天業績衝破3000萬元，雙雙刷新歷史新高。

疫情期間，國內大多數餐飲集團多半採保守策略放慢展店節奏，或者暫停展店計畫，築間餐飲集團逆勢加快展店力道，2022年集團總店家達139家，對比2021年成長約50%。

展望2023年，築間餐飲集團表示，旗下各品牌除了按照既定的展店計畫執行外，將再有兩個新的品牌推出，集團年底總店數上看200家，預期2023年在展店與新品牌並進下，營業額目標65億元，續拚歷史高峰。

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此外，築間餐飲集團董事長林楷傑在2022年12月率團帶領一級主管出發前往日本大阪，進行3天的參訪及市場調查行程，為進軍日本市場做準備。

林楷傑表示，海外的展店計畫除了以日本為目標之外，更鎖定美國，預計將從內部進行員工徵選到日本協助展店、教育訓練和店鋪營運；築間目前也積極從日本引進餐飲品牌加入台灣餐飲市場，有望挹注更多業績成長動能。（編輯：郭無患）1120105