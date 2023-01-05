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鶯歌陶博館迎兔年 陶瓷結合茶品共創文化經濟

2023/1/5 13:02（1/5 13:36 更新）
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「茶山藏」是由鶯歌陶瓷博物館、新北市坪林茶業博物館等跨域聯名合作的文創茶倉，並由鶯歌在地陶瓷公司製作，深具視覺質感的無光白釉與青瓷2種陶瓷罐身，搭配坪林包種茶、三峽蜜香紅茶、三峽碧螺春各種茶湯顏色，推出淺紅、青綠與灰白色的茶花造形罐蓋。（鶯歌陶博館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月5日
「茶山藏」是由鶯歌陶瓷博物館、新北市坪林茶業博物館等跨域聯名合作的文創茶倉，並由鶯歌在地陶瓷公司製作，深具視覺質感的無光白釉與青瓷2種陶瓷罐身，搭配坪林包種茶、三峽蜜香紅茶、三峽碧螺春各種茶湯顏色，推出淺紅、青綠與灰白色的茶花造形罐蓋。（鶯歌陶博館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月5日
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（中央社記者高華謙新北5日電）鶯歌陶博館文創商店明天至29日推出春節人氣專櫃，包括「茶山藏」禮盒，及結合鶯歌燒和在地特色廠商展售多項兔年陶瓷新品，盼將日常與文化元素融入設計，與商家共創文化經濟。

鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿，館長張啟文表示，陶博館積極跨領域合作開發，將日常生活與文化元素融入設計，或媒合特色商家推出節慶商品及展售活動，希望共創文化經濟。

陶博館表示，「茶山藏」是由鶯歌陶瓷博物館、新北市坪林茶業博物館等跨域聯名合作的文創茶倉，並由鶯歌在地陶瓷公司製作，深具視覺質感的無光白釉與青瓷2種陶瓷罐身，搭配坪林包種茶、三峽蜜香紅茶、三峽碧螺春各種茶湯顏色，推出淺紅、青綠與灰白色的茶花造形罐蓋。

陶博館說，新旺集瓷與合力酒廠最新上市「錦兔悅躍－桂花梅酒與冷變對杯」禮盒，全在鶯歌設計製造。安達窯推出青瓷、白瓷2款「歡迎兔」撲滿，象徵迎來滿滿財運。

陶博館也推出2023迎春兔Together全店消費滿額優惠，前100位生肖屬兔或穿戴兔子元素的民眾到店消費滿新台幣600元，或其他購物滿800元，就能抽選限量超值福袋。更多文創商品可上陶博館線上文化商店（https://www.pinkoi.com/store/ycmeshop）查詢。（編輯：方沛清）1120105

鶯歌陶瓷博物館積極跨領域合作開發，媒合特色商家推出節慶商品及展售活動。圖為新旺集瓷與合力酒廠最新上市「錦兔悅躍－桂花梅酒．冷變對杯禮盒」禮盒。（鶯歌陶博館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月5日
鶯歌陶瓷博物館積極跨領域合作開發，媒合特色商家推出節慶商品及展售活動。圖為新旺集瓷與合力酒廠最新上市「錦兔悅躍－桂花梅酒．冷變對杯禮盒」禮盒。（鶯歌陶博館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月5日
迎接新年，鶯歌陶瓷博物館結合鶯歌燒及在地特色廠商展售多項兔年陶瓷新品。（鶯歌陶博館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月5日
迎接新年，鶯歌陶瓷博物館結合鶯歌燒及在地特色廠商展售多項兔年陶瓷新品。（鶯歌陶博館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月5日
#鶯歌陶博館文創商店
#鶯歌
#鶯歌陶瓷博物館
張啟文
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