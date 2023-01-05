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華爾街日報：中國清零鬆綁起因出口下滑與白紙運動震驚習近平
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王瓊玲義賣新書「春閨夢」 為身心障礙者購置輔具

2023/1/5 15:56（1/5 16:06 更新）
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中正大學中文系教授王瓊玲（前中）5日在嘉義敏道家園舉辦新書「春閨夢」發表會與義賣活動，將新書版稅所得與義賣款項全數捐給敏道家園。中央社記者蔡智明攝 112年1月5日
中正大學中文系教授王瓊玲（前中）5日在嘉義敏道家園舉辦新書「春閨夢」發表會與義賣活動，將新書版稅所得與義賣款項全數捐給敏道家園。中央社記者蔡智明攝 112年1月5日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）中正大學中文系教授王瓊玲今天在敏道家園舉辦描寫823遺孀新書「春閨夢」發表會與義賣，將新書版稅所得與義賣款項全數捐給敏道家園，作為身心障礙者購置生活醫療輔具的經費。

「春閨夢：那些被留下來的女人」一書是王瓊玲描述823砲戰身亡將士遺孀的故事，發表會上由嘉義縣大鄉國小偶戲團，將「春閨夢」小說中的「阿罵與小猴兒」橋段改編成懸絲偶劇，演繹年少天真的小猴兒與奶奶如何面對生活困頓以及令人動容的祖孫情。

王瓊玲說，多次與家人到敏道家園參訪，在園區裡看到重度、極重度身心障礙者，受到無微不至照顧，更受創辦人蒲敏道神父的大愛感動，迄今已第5度為敏道家園義賣新書並捐出版稅。

王瓊玲強調，她不是暢銷百萬冊的名作家，「但是孩子們的笑容給了我力量」，選擇用寫作來支持他們，希望社會大眾一起成為敏道家園背後的「助力」，共同守護這群孩子的笑容。

敏道家園院長涂淑錦表示，敏道家園位於嘉義朴子，服務對象多數不良於行，長期坐臥在輪椅上，生活無法自理全靠工作人員幫忙，缺乏運動也無法自行咳痰，長期以來影響身體健康，非常感謝王瓊玲的幫忙，讓敏道家園可以添購輪椅律動機及電動拍痰背心等生活醫療輔具。

敏道家園的園生為了感謝王瓊玲善舉，今天獻上手工製作卡片，另外「敏道打擊樂團」團員克服肢體上的不便表演打擊樂，讓在場觀眾深受感動。（編輯：謝雅竹）1120105

中正大學中文系教授王瓊玲（右排坐者綠衣）5日在嘉義敏道家園舉辦新書「春閨夢」發表與義賣活動，嘉義縣大鄉國小偶戲團，將書中橋段改編成懸絲偶劇現場演出。中央社記者蔡智明攝 112年1月5日
中正大學中文系教授王瓊玲（右排坐者綠衣）5日在嘉義敏道家園舉辦新書「春閨夢」發表與義賣活動，嘉義縣大鄉國小偶戲團，將書中橋段改編成懸絲偶劇現場演出。中央社記者蔡智明攝 112年1月5日
#王瓊玲
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