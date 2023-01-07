全新版宜蘭幾米飛天小火車 亮麗升空

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宜蘭縣政府工商旅遊處指出，全新版宜蘭幾米飛天小火車日前原地升空，7日正式對外亮相，除提升整體材質及結構安全，並增添許多幾米繪本中的可愛動物角色。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月7日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）近年高掛在宜蘭丟丟噹森林廣場上的「幾米星光號火車」因材質老化，已移他處整修，全新版「幾米星光號火車」日前已在原地亮麗升空，並增添許多幾米繪本中可愛的動物角色。

宜蘭縣政府在民國103年與幾米團隊合作，在宜蘭火車站前的丟丟噹森林廣場上方，以纜索高掛一列「幾米星光號火車」，前頭除了有復古火車頭之外，後方還有5節車廂；火車頭內還有幾米繪本中小男孩人偶，從窗戶探出頭來，伸手向觀光客打招呼，廣受歡迎。

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縣府工商旅遊處今天表示，因「幾米星光號火車」以纜索吊掛，考量安全，每逢颱風來之前都要卸下，颱風離去後再吊回，一下一上耗費新台幣近10萬元，且長年下來它本身的木材結構已些微毀損，它在去年被9月被卸下後，已暫移他處維護整理，之後將遷移到頭城蘭陽博物館周邊，重新見客。

工旅處指出，全新版宜蘭幾米飛天小火車日前原地升空後，今天正式對外亮相，除提升整體材質及結構安全，並增添許多幾米繪本中可愛的動物角色，有的高歌、有的吹奏樂器，為宜蘭再添旅遊新亮點，希望吸引更多遊客到訪，帶動觀光熱度。（編輯：張銘坤）1120107