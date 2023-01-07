棗子繼成功銷日 首批通過藥檢進軍韓國

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會繼成功將棗子拓銷日本，防檢局今天表示，首批優質棗3日完成低溫檢疫處理及輸出檢疫後，4日抵達韓國，7日並通過農藥檢驗通關。農委會主委陳吉仲說，這就是拓銷新興市場。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，為積極拓展國產優質棗鮮果實外銷市場，防檢局配合業者外銷時程，並依據台韓雙邊議定的檢疫條件，邀請韓國檢疫單位派員來台，韓方1名檢疫人員2022年12月18日抵台，會同防檢局進行輸出檢疫業務。

防檢局副局長鄒慧娟說，韓國檢疫人員來台後，安排其完成冷藏檢疫處理設施的檢查及測試，並前往供果園進行產地檢疫，確認符合韓方規定，12月21日及27日完成2批蜜棗插針入庫，確認果實中心溫度為攝氏1度，持續12天後，第1批100公斤銷韓蜜棗3日完成輸出檢疫。

接著，4日抵韓並通過韓國檢疫單位檢疫，7日再通過韓國食品局農藥殘留檢驗，順利通關。

陳吉仲今天接受媒體聯訪時說，2、3年前嘗試把棗子輸銷日本，但是要符合低溫檢疫條件有其門檻，後來終於克服而得以出口，現在也進軍韓國。

他並說，棗子拓銷出口的日、韓市場，每年都個別輸入600、700公噸以上的台灣芒果，這就是拓銷新興市場，經由雙邊政府對政府談好防疫檢疫條件後，加上農民顧好品質、通路銷售做好配合，就能鞏固外銷市場的經營，有了外銷跟內銷、加工互為調節，農產品就能正常銷售，有好的價格確保農民的收益，生產才能永續。

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防檢局補充，這次棗子拓銷韓國，也包含冷藏檢疫處理場的相關事前準備工作，由防檢局台中分局偕同確認低溫處理設施的運轉效能正常，且作業流程順暢。

供果園部分，則由防檢局及防檢局高雄分局輔導農民落實田間果實蠅防治及採收後的防護措施，同時數度會同農委會農糧署與高雄市政府前往高雄市燕巢區、阿蓮區的棗子供果園，實地確認規定執行到位。（編輯：陳政偉）1120107