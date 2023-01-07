早安世界》借鏡烏克蘭戰爭 金融時報：台灣發展低軌衛星網路
借鏡烏克蘭戰爭 金融時報：台灣發展低軌衛星網路
英國金融時報報導，面對來自中國的軍事威脅，台灣期待吸引海內外資金，打造「太空探索科技公司」（SpaceX）般的企業，以利在戰爭等特殊情況下有台版「星鏈」（Starlink）可使用。數位發展部部長唐鳳說，台灣太空中心的相關低軌道衛星服務要幾年後才能開始運作，但數發部已開始實驗，在台灣700個地點設置非同步衛星接收器，目的在確保台灣在戰時能維持足夠的網路頻寬。此外，為把握太空商機，政府規劃第三期太空計畫，總統蔡英文6日表示，預計10年內投入新台幣251億元，透過產學合作打造強韌太空產業國家隊。（看完整報導）
冷空氣南下今明清晨最冷 週末中部以北探11度
中央氣象局表示，6日晚間起，接近大陸冷氣團強度的冷空氣南下，這波冷氣團屬於乾冷型態，預計7日及8日清晨最冷，中部以北低溫下探攝氏11度到12度。中央氣象局預報員陳伊秀表示，8日白天到9日北台灣溫度回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部為多雲到晴。10日到11日東北季風增強，除了北部、東半部的迎風面有局部短暫雨，若水氣配合，3000公尺以上高山有可能降雪。12日起溫度再度回升，水氣也減少，只有東半部跟北部山區有零星降雨，其他地區則以多雲為主（看完整報導）
2022年CPI達2.95%創2009以來最高 食物房租成推升關鍵
行政院主計總處6日公布2022年全年消費者物價指數年增率（CPI）為2.95%，創下2009年以來最大漲幅，主要上漲壓力來自食物、房租及油料費，均與民生密切相關，這讓民眾對物價上漲特別有感。主計總處專門委員曹志弘表示，俄烏戰爭是2022年CPI漲幅很重要的因素，但隨著主要國家大力執行緊縮貨幣政策、打擊通膨，原物料價格逐漸走跌，觀察各國CPI走勢，高點多落在今年6月至8月，預料之後將開始回落。（看完整報導）
經貿辦：台灣以第三國身分加入中美WTO晶片訴訟 確保利益
中國針對美國實施晶片出口管制向世界貿易組織提起訴訟。行政院經貿談判辦公室6日表示，台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，已於1月3日以第三國身分申請加入諮商，確保國家戰略產業健全發展，但不代表台灣支持或反對當事國任何一方的立場。經貿辦強調，是以觀察角色參與諮商，目的是為進一步了解諮商雙方對於案情的立場及說明。此外，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，台灣並非加入討論，因為縱使獲同意加入，也沒有發言權，主要是去了解爭端的實際狀況，看中美雙方如何過招。（看完整報導）
救國團聲請停止執行財產移轉國有 法院駁回確定
行政院不當黨產處理委員會去年7月26日召開委員會議，認定救國團現有財產包括墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9449萬7912元為不當取得之財產，命其移轉為國有，救國團聲請停止執行。法院一審就救國團移轉國有61筆不動產裁准停止執行，但最高行政法院6日駁回救國團全部聲請確定。（看完整報導）
國內旅宿7/1起不主動提供一次用備品 出遊須自帶牙刷牙膏
因應國際趨勢及減少塑膠廢棄物，環保署預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，法源依據為「廢棄物清理法」第21條，適用對象為旅宿業，包含觀光旅館業、旅館業與民宿，以及其他住宿業，例如露營地、休旅車營地等，分階段對旅宿業及其他住宿業提供一次用旅宿用品加以限制。第一階段從今年7月1日起，不能在客房內主動提供，或不能在客房外讓消費者自由取用一次用旅宿用品，僅於消費者有需要時再提供。（看完整報導）
中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 金管會：若屬實最重可罰5千萬元
中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告。若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。（看完整報導）
韓議員訪台遭批竄訪 趙慶泰要求中方停止干涉內政
韓國國會議員去年12月28日至31日訪台交流，遭中國駐韓大使館批為「竄訪」，韓台議員親善協會會長趙慶泰6日公開要求中國停止對韓國議員外交的傲慢態度，別干涉他國內政，並說中國當局不如把力氣用在和平解決北韓發展核武的問題上。趙慶泰說，美中角力局勢來到高點，必須訂定新國際秩序，但中國駐韓大使館卻對韓國議員外交「表達堅決反對與強烈抗議」，並透過駐韓大使邢海明向韓國外交部抗議，這「並非正常國家的行為」，而是對他國內政不該出現的干涉。（看完整報導）
前駐美代表沈呂巡辭世享壽73歲 風格直率敢言獲封「沈大砲」
藍營人士證實，前駐美代表沈呂巡6日上午辭世，享壽73歲。沈呂巡出生於1949年，是清代名臣沈葆楨後代，家世顯赫，加上自己學經歷背景出色，畢業於國立中興大學法商學院法律系、美國賓州大學國際關係碩、博士，一路在外交圈耕耘，歷任多項外交重要職務，包括駐美代表、外交部政次、駐英代表、駐歐盟代表等。他在外交工作期間直率敢言，開會時即使有長官在座也不改作風，因而有「沈大砲」的稱號。（看完整報導）
日本經典賽陣容堅強 大谷翔平達比修有佐佐木朗希入列
日本武士隊6日率先公布世界棒球經典賽12名球星，其中包含投手6名，分別為美職天使隊的大谷翔平、教士隊的達比修有、日職的山本由伸、佐佐木朗希、戶鄉翔征、今永昇太。捕手先公布了甲斐拓也，內野手有源田壯亮、牧秀悟、村上宗隆；外野手有美職小熊隊的鈴木誠也和近藤健介，陣容堅強。教頭栗山英樹笑說，因為要製作海報，才會公布一部分選手。大谷翔平說：「實力堅強的高手雲集，朝奪冠目標努力就是了。」（看完整報導）
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