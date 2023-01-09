積欠教職員薪水 中州科大：先發3個月薪資及年終

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化中州科技大學去年8月開始積欠教職員薪水；校方指出，學校申請的退場基金墊付案經教部審查通過，將開立退場基金墊付款專戶，先發放去年11月至今年1月薪水及年終獎金。

中州科大以及台灣首府大學去年9月7日被教育部認定為專案輔導學校，改善期限分別到民國112年5月31日及113年5月31日，不過2校都沒有等到改善期結束，提前申請停止全部招生，教育部去年10月31日核定中州科大自111學年度起停止全部招生，並將於111學年度結束時停辦（民國112年7月31日）。

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中州科大去年8月開始積欠教職員薪水，校方今晚發布新聞指出，教育部已在1月3日通知學校，所申請的退場基金墊付案審查通過，學校已依規定開立退場基金墊付款專戶，後續教育部將循程序完成款項核撥。

中州科大表示，學校準備先行核發積欠教職員去年11月、12月、今年1月薪資以及年終獎金，希望在農曆過年前可讓教職員領到款項，過年後將正常發放每月薪資直至112年7月31日退場，至於去年8至10月積欠的薪資也將補發給教職員。（編輯：李錫璋）1120109