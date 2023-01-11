落實防制數位性暴力 婦團籲訂子法、推在職訓練

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）婦女救援基金會今天表示，繼防制數位性暴力4法三讀通過，期待政府儘速訂定子法、辦法、標準作業流程，並讓警政、司法、法務部、學校、社政等相關人員做在職訓練，以利落實。

婦援會今天表示，對於刑法、犯罪被害人權益保障法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例等4個防制數位性暴力的修法草案，立法院7日三讀通過，肯定對於被害人來說，終於有保護服務機制，期待修法通過後，應進行相關配套，以利執行。

婦援會共提出3點呼籲，首先是數位性隱私教育提前到幼兒園兒童及其家長，以降低被性誘拐、性誘騙的風險。

其次，應對司法、警政、社政、學校、法務部等網絡相關人員進行專業訓練，並訂定子法、辦法，以利聲請及執行刑事保護命令、性私密影像儘速移除下架、快速聲請保全證據扣押性影像等流程執行到位。

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再者，建議政府邀請有相關工作經驗的專家學者、服務數位性暴力的民間團體、基層實際執行的網絡人員一起討論細則或相關執行辦法的訂定，以符合被害人與實務人員實務執行的需求。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋補充，有時社會上存在既有想法，認為受害人是成年人，自己提供數位影像給他人，自己有責任，但是同意提供並不代表可以散布個人性私密影像造成傷害，做出傷害行為者有其法律責任，此領域相關網絡人員需要進行在職教育。（編輯：陳政偉）1120111