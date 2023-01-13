唐獎競爭激烈 生技醫藥獎曾考慮增加得主

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（中央社台北13日電）唐獎邁入10週年，得獎人不僅接連獲得諾貝爾獎，也在重要國際論壇上發聲，唐獎總召集人錢煦指出，評審委員曾考慮增加生技醫藥獎得主，但最後還是決定遵守規章。他希望政府民間多鼓勵學術研究，過些年後獲獎者可能會從台灣產生。

創立已10年的唐獎，在永續發展、生技醫藥、漢學、法治4個領域獎項，已頒發5屆、共產生33位得獎人。各界好奇全球在上述領域的傑出研究者眾多，評審團如何決定最後的得獎者。

以近年全球對抗COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）為例，2022年生技醫藥獎得主，美國免疫學家德魯．魏斯曼（Drew Weissman）、生物化學家卡塔林．卡里科（Katalin Karikó）及加拿大物理學家彼得．庫利斯（Pieter Cullis）因發現關鍵疫苗學觀念和方法，推進開發對抗COVID-19的信使核糖核酸（mRNA）疫苗而共同獲獎，過程就十分激烈。

去年唐獎生技醫藥獎得主為卡塔林．卡里科（左起）、德魯．魏斯曼、彼得．庫利斯。（圖取自facebook.com/tangprize）

唐獎總召集人、國際知名生物工程學家暨中央研究院院士錢煦接受中央社專訪表示，審查期間，因為這領域實在非常熱門，是現在大家最關注的事情，用各種方法來預防治療COVID-19冠狀病毒。這方面研究非常多，除了這3位外，還有其他研究也是很重要。

錢煦用簡單的文字形容進一步說明。他解釋，有的研究教授發現刺突蛋白（Spike Protein，又稱棘蛋白），病毒是用這個蛋白質進入細胞，像針一樣扎進去人的細胞，如果能固定這個蛋白，就可以避免蛋白進入細胞，這也是治療和預防的對象，有幾位教授對這方面有深入發現。

他強調，審查過程中有些委員認為，特別有2位學者也該獲得唐獎，那就有5位、甚至6位，經過很多討論，是不是要增加得獎者，因為規章定的是最多3位，大家討論很久的結果，認為還是要遵守規定。

唐獎總召集人錢煦接受中央社視訊訪問。（中央社）

唐獎由知名企業家尹衍樑捐款設立，得獎者除親身參與在台灣舉行的相關活動，鼓勵年輕學子投入學術與科技研修領域，也積極投入世界重要論壇，2015年至2022年期間，美國的「實驗生物學國際組織」（Experimental Biology，EB），7年每年都安排唐獎的特別演講，並成為活動中的主要講座（Prime Lecture）。

錢煦指出，過去幾屆實驗生物學國際組織會議，都是以唐獎單獨講演作為會議的總開場，好幾千人來聽，唐獎非常受重視。他說：「唐獎已經在美國、甚至世界，在醫藥衛生上，認為是最重要的獎項。諾貝爾獎都沒有，可見對唐獎的重視。」

過去3年因疫情影響，唐獎得主暫時無法來台分享獲獎心得與研究精髓，但透過線上與展覽等活動，希望激發民間與校園思考，以改變社會與研究的視野。

錢煦強調，這種啟發非常重要，影響是長期深遠的，年輕人經過10年、20年後才可以看到成效，但一定會發生，不停耕耘未來才會得到收穫。

他說，政府民間利用機會多鼓勵學術研究，希望加強對學術研究的支持，例如政府經費及人員編制等，給年輕人機會參加學術研究，成為台灣下一代領袖，過些年後唐獎得主可能從台灣產生。（編輯：廖漢原/郭中翰）1120113