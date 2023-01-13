長榮航勤員工陳情入工會遭阻 桃市府：不得拒絕

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長榮航勤員工聯署反映沒有管道可加入長榮航勤工會，13日上午到桃園市政府前陳情。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年1月13日

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（中央社記者葉臻桃園13日電）長榮航勤員工聯署反映沒有管道可加入長榮航勤工會，今天到桃園市府前陳情。桃園市勞動局表示，已要求長榮航勤工會不得拒絕員工入會、提供入會管道、盡速審查員工入會資格。

長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，部分員工自發性發起元旦依法休假不出勤，長榮航勤因此宣布農曆春節前將再發放獎勵金每人新台幣4萬元，並新增春節員工出勤獎勵等。

長榮航空企業工會上午與桃園市產業總工會在桃園市政府前召開陳情記者會，要求長榮航勤公司應給予長榮航勤企業工會幹部2天公假，並在主管機關桃園市政府勞動局見證下，受理200名長榮航勤員工的入會申請書，確認會員資格。

陳情訴求主張，桃園市長張善政應要求長榮航勤企業工會立即依法同意長榮航勤員工加入工會、受理入會申請書，不得拖延、刁難入會流程。

陳情者並質疑，目前工會33名成員是如何加入的？為何有人想加入長勤工會可以直接遞交申請書，有人卻得經開會討論？要求市府應提供工會幹部名單、會員大會選舉紀錄等給基層員工。

陳情過程中，一度有人試圖進入桃園市府要向張善政陳情，進而與警方爆發推擠，最後協調由代表進入桃園市政府勞動局；不過，張善政當時在復興區出席行程、不在府內。

桃園市勞動局表示，已要求長榮航勤工會要盡速提供入會資訊給員工，且不得拒絕員工入會，並發文要求工會應提供入會管道及資訊給員工、盡速依工會章程所定程序審查員工入會資格，並主動連繫欲加入工會的員工。

勞動局表示，會持續追蹤長榮航勤企業員工加入工會進度，若工會有違法拒絕會員入會的情事，依工會法可予以警告或令其限期改善；如果屆期仍未改善，得撤免其理事、監事、理事長或監事會召集人。

勞動局指出，若會員入會申請書遞交有困難，會依張善政指示協助轉交給工會。資方不得對於員工加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利的待遇。（編輯：戴光育）1120113

長榮航勤員工聯署反映沒有管道可加入長榮航勤工會，13日上午到桃園市政府前舉行陳情記者會，並遞交陳情書。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年1月13日