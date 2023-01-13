興達電廠更新改建工程 許銘春帶隊聯檢罰77萬

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勞動部長許銘春（中）13日在高雄市副市長羅達生（左）等人陪同下，到台電公司興達電廠更新改建工程，實施春安聯合督導檢查。中央社記者曾以寧攝 112年1月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）勞動部長許銘春今天南下高雄台電公司興達電廠改建工程，實施春安聯合檢查。受檢7家事業單位共19項缺失、開罰77萬元；其中1項缺失有立即危險之虞，當場勒令部分停工。

對於媒體問及近期內閣改組動向，許銘春簡短表示，做好現階段工作，其他尊重府院長官決定。隨後在高雄市副市長羅達生、高市勞工局長周登春陪同下，率隊前往台電公司興達電廠更新改建工程，實施春安聯合督導檢查。

高市勞工局指出，今天檢查重點包括施工架及鋼構高處作業、大規模開挖作業、承攬安全管理、營建車輛機械作業安全管制等事項。針對受檢7家事業單位，總計19項缺失，共依法裁罰新台幣77萬元；另1項缺失有立即發生危險之虞，並已當場勒令部分停工。

勞動部新聞稿表示，這項重大營建工程(台灣電力公司興達發電廠燃氣機組更新改建計畫1至3號機複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案)春安聯合檢查，共違反19項次、停工1項次，違反內容以承攬管理、墜落、火災、感電、被刺割傷等防護措施不足為主。

許銘春現場致詞強調，工安不容有僥倖心理，務必落實所有SOP，尤其是公共工程，工程業主、監造單位和施工廠商都要帶頭做好工安，安全管理和稽核都非常重要。

羅達生指出，營造工程存在許多高風險作業環境，稍有不慎便易發生職業災害，高雄市自啟動春安勞檢以來，已針對高風險工地實施督檢212場次，總計裁罰435萬元、勒令停工12件，顯示部分業者在安全自主管理上仍存在馬虎心態，市府已責令勞工局嚴格列管實施複檢，督促雇主強化工安措施。

周登春說，大型公共工程與建案，應以更高規格及更嚴謹的標準來建置安全措施，並規劃完善安全管理制度，逐層逐級落實承攬商管理和自主檢查。

今天的北、中、南三地春安聯合檢查由許銘春，以及次長王安邦、王尚志帶隊，分別會同高雄市、桃園市與台中市等地方政府及經濟部等目的事業主管機關，針對具高職業災害風險重大營建工程、大型石化工廠及離岸風電相關場所實施聯合檢查。（編輯：孫承武）1120113