台鐵環島之星迪士尼主題列車萌翻天 19日首航

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台鐵觀光列車「環島之星」17日亮新裝，集結10款迪士尼人氣角色打造的特色主題車廂萌翻天，將於19日起正式營運。圖為「米奇與好朋友」主題。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月17日

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台鐵觀光列車「環島之星」今天亮新裝，集結10款迪士尼人氣角色打造的特色主題車廂萌翻天，將於19日起正式營運。

台鐵發布新聞稿，「環島之星」不同於其他台鐵觀光車隊，是唯一繞行全台的觀光列車，以豐富好玩的車廂設施、寬敞舒適的席位空間及具有在地特色的餐飲服務，加上獨特的遊程規劃，串聯起台灣各地旅遊，搭配最低2人成行的銷售模式，具備說走就走的彈性，讓旅客從上車一路玩到下車，宛如移動式鐵道樂園。

台鐵這次與易遊網結合2023年迪士尼百年慶典盛事，打造「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，今天亮相，以10款迪士尼人氣角色打造特色主題車廂，穿梭於各個車廂，萌度破表。

迪士尼列車有8款主題，包含「米奇與好朋友」、「唐老鴨」、「迪士尼公主系列」、「冰雪奇緣」、「愛麗絲夢遊仙境」、「迪士尼經典系列」、「迪士尼反派系列」及「瑪麗貓」，各角色的鮮明特色展露無遺，讓每節車廂擁有迥異風格，每一次搭乘都可能碰撞出新的驚喜。

例如可愜意觀景與體驗手作DIY的活動車廂就是以「米奇與好朋友」為主題，透過角色露營、登山、野餐等等情境鋪陳，展現戶外巷旅遊的探索精神；可盡情歡唱的卡拉OK車廂以「史迪奇」為主題，並以台灣夜市老街為場景，不只可看到小籠包、珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣道地小吃元素，「史迪奇」在設計上更彷彿是臭豆腐攤位老闆以及騎著摩托車的旅人，展現超接地氣的可愛模樣。

吧檯車廂以萌翻天的「奇奇蒂蒂」為主題，可見「奇奇蒂蒂」愛吃栗子的逗趣貪吃形象，及在車窗上活靈活現的有趣互動，為列車注入更多歡笑元素。

迪士尼主題列車的商務車廂，共有8款主題，包含「米奇與好朋友」、「唐老鴨」、「迪士尼公主系列」、「冰雪奇緣」、「愛麗絲夢遊仙境」、「迪士尼經典系列」、「迪士尼反派系列」及「瑪麗貓」，每節車廂擁有迥異風格，每一次搭乘都可能碰撞出新的驚喜。

台鐵說，迪士尼列車19日正式營運，即日起至2月28日，每天順、逆行2車次，台北站出發，全台停靠21個站點。旅客可在易遊網旅行社官網與APP預訂行程，1月底前搭乘列車的旅客，完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」首航紀念版桌曆（數量有限送完為止）。（編輯：陳政偉）1120117