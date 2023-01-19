更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

玉山國家公園走春 深度感受自然風貌布農魅力

2023/1/19 17:18（1/19 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
玉山國家公園管理處19日表示，農曆新年將至，所轄塔塔加、梅山、南安、水里遊客中心，以及東埔服務中心、排雲登山服務中心僅除夕休館，其他時間正常開放，並安排布農文化展演、集章抽獎等新春活動，歡迎民眾來玉山園區走春。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月19日
玉山國家公園管理處19日表示，農曆新年將至，所轄塔塔加、梅山、南安、水里遊客中心，以及東埔服務中心、排雲登山服務中心僅除夕休館，其他時間正常開放，並安排布農文化展演、集章抽獎等新春活動，歡迎民眾來玉山園區走春。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）玉山國家公園所轄遊客中心等服務據點除夕（21日）休館，春節期間正常開放，並安排極具布農族特色的傳統祭儀展演、集章闖關等活動，玉管處邀民眾前來深度感受豐富自然風貌及原民人文。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，玉山國家公園動植物資源豐富、自然景色獨特，更擁有深厚的布農文化底蘊，農曆新年將至，所轄塔塔加、梅山、南安、水里遊客中心，以及東埔服務中心、排雲登山服務中心僅除夕休館，其他時間正常開放，並安排布農文化展演、集章抽獎等新春活動，邀民眾來玉山園區走春。

玉管處表示，大年初一到初三於信義鄉東埔溫泉區廣場、停車場、吊橋等地快閃演唱布農樂曲，大年初四、初五上午10時、下午1時30分在東埔服務中心各有1小時布農傳統文化祭儀，包含報戰功、祭槍祭、八部合音等，服務中心展示館還有「方光雄布農木雕特展」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

玉管處表示，高雄市桃源區梅山是進入玉山國家公園、南橫公路樞紐，大年初二至初四上午10時30分及下午2時30分，在梅山遊客中心舉辦1小時文化展演，讓遊客認識梅山的布農文化，包含傳統服飾介紹、布農戲劇、青年舞團、巫師治病、祭槍祭、八部合音，更能親手體驗傳統搗小米糕，附近也能買紀念品、吃原民美食。

玉管處表示，位於花蓮縣卓溪鄉的南安遊客中心於大年初一至初四舉辦集章抽獎活動，分別在遊客中心及田園觀景台，設置關卡搭配任務集章，盼藉由闖關傳達保育野生動物觀念，邀親子走訪當地布農族部落、有機稻田、享受八通關越嶺步道百年人文魅力。（編輯：陳仁華）1120119

#玉管處
#玉山國家公園
#布農族
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族