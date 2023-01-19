玉山國家公園走春 深度感受自然風貌布農魅力

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玉山國家公園管理處19日表示，農曆新年將至，所轄塔塔加、梅山、南安、水里遊客中心，以及東埔服務中心、排雲登山服務中心僅除夕休館，其他時間正常開放，並安排布農文化展演、集章抽獎等新春活動，歡迎民眾來玉山園區走春。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月19日

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）玉山國家公園所轄遊客中心等服務據點除夕（21日）休館，春節期間正常開放，並安排極具布農族特色的傳統祭儀展演、集章闖關等活動，玉管處邀民眾前來深度感受豐富自然風貌及原民人文。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，玉山國家公園動植物資源豐富、自然景色獨特，更擁有深厚的布農文化底蘊，農曆新年將至，所轄塔塔加、梅山、南安、水里遊客中心，以及東埔服務中心、排雲登山服務中心僅除夕休館，其他時間正常開放，並安排布農文化展演、集章抽獎等新春活動，邀民眾來玉山園區走春。

玉管處表示，大年初一到初三於信義鄉東埔溫泉區廣場、停車場、吊橋等地快閃演唱布農樂曲，大年初四、初五上午10時、下午1時30分在東埔服務中心各有1小時布農傳統文化祭儀，包含報戰功、祭槍祭、八部合音等，服務中心展示館還有「方光雄布農木雕特展」。

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玉管處表示，高雄市桃源區梅山是進入玉山國家公園、南橫公路樞紐，大年初二至初四上午10時30分及下午2時30分，在梅山遊客中心舉辦1小時文化展演，讓遊客認識梅山的布農文化，包含傳統服飾介紹、布農戲劇、青年舞團、巫師治病、祭槍祭、八部合音，更能親手體驗傳統搗小米糕，附近也能買紀念品、吃原民美食。

玉管處表示，位於花蓮縣卓溪鄉的南安遊客中心於大年初一至初四舉辦集章抽獎活動，分別在遊客中心及田園觀景台，設置關卡搭配任務集章，盼藉由闖關傳達保育野生動物觀念，邀親子走訪當地布農族部落、有機稻田、享受八通關越嶺步道百年人文魅力。（編輯：陳仁華）1120119