高屏地區空氣品質橘色提醒 敏感族群應減少外出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）根據環保署空氣品質監測，今天高雄、屏東地區達「橘色提醒」，敏感族群應減少戶外劇烈活動。初一（22日）前受東北季風影響，中南部位於弱風區，污染易累積。

環保署指出，今天到22日之間受東北季風影響，環境風場為東北風至偏東風，位於弱風區的中南部，空氣品質較差，加上初一起的節慶活動，也可能造成短時較高濃度污染，提醒民眾注意。

根據環保署「空氣品質監測網」中午監測資訊，高雄市幾乎所有測站都達到「橘色提醒」，例如大寮站的AQI（空氣品質指標）為129，仁武站為121。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。有氣喘的人，可能需增加使用吸入劑的頻率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

初二（23日）到初四（25日）受強烈大陸冷氣團或寒流影響，環境風場為東北風。環保署預估，23日東北風可能挾帶微量境外污染物移入，往南傳輸可能累積於高屏地區；24日須留意雲嘉南沿海地區，因風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

初五（26日）起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，空氣品質也值得注意。（編輯：謝雅竹）1120120