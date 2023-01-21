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除夕車潮估集中銜接國道路段 下載App掌握路況

2023/1/21 09:43
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（中央社記者劉世怡台北21日電）今天是除夕，也是春節連假第2天，公路總局預估車潮較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段，建議民眾出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況。

公路總局發布新聞稿指出，預估今天車潮仍是較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段，建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。

另外，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過行車時間的縮短提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊南下方向，將於今天清晨5時至下午1時禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛的情形，花蓮崇德地區北上也將機動調整大客車優先道疏導措施。

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公路客運部分，公路總局已請客運業者於112年春節連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，這次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並提醒民眾搭乘時配戴口罩，共同創造安全的乘車環境。

此外，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5846班次，疏運8萬9161人，疏運人數較111年同期增加7.7%；東部國道客運路線共計行駛1856班次，疏運2萬4908人，疏運人數較111年同期增加62.2%。（編輯：陳政偉）1120121

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