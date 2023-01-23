網購大增 消保處籲慎選電商勿信不明社群媒體廣告

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（中央社記者王揚宇台北23日電）民眾網購數量大增，而在過年期間，各大電商平台及社群媒體均會刊登大量商品販售廣告。行政院消費者保護處今天呼籲，民眾網購時應慎選電商平台，切勿輕信來路不明的社群媒體廣告。

對於線上購物消費爭議，消保處指出，通常以申訴「7日猶豫期」及「商品瑕疵」為最大宗，民眾上網購物時應留意幾個事項，包括慎選優良電商、跨境交易應謹慎以及仔細檢查收到的商品，以維護自身權益。

關於慎選優良電商部分，消保處表示，優先選擇國內大型知名或商譽良好的購物網站，並特別注意一頁式詐騙廣告，凡是廣告內容強調貨到付款、商品售價明顯低於市場行情、限時限量促銷、使用簡體字、未提供實體聯絡電話及地址等情況，民眾下單前應上網搜尋賣場評價及相關資訊，避免吃虧上當。

此外，由於台灣對於國外廠商並無管轄權，跨境爭議處理不易，因此跨境購物應謹慎小心。如發生爭議，應立即向託運人（國內清關行）及運輸業者反映及申訴，讓業者能掌握時效協助處理或暫緩付款給境外公司，並立即與賣家聯絡後續處理方式。

消保處表示，民眾在取件後應立即檢查商品，開箱時盡量全程錄影，如發現瑕疵，應立即向賣家反映尋求解決。另外，可多加利用消保法「7日猶豫期」無條件解除契約的規定，即在收受商品7日內，可以退回商品或書面通知（包含電子郵件）方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用；不過，有一些情形不適用。

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這些情形為，易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期；依消費者要求所為的客製化給付；報紙、期刊或雜誌；經消費者拆封的影音商品或電腦軟體；非以有形媒介提供的數位內容或一經提供即為完成的線上服務，經消費者事先同意始提供；已拆封之個人衛生用品；國際航空客運服務。

消保處呼籲，網路購物雖然方便，但仍應多留意網站相關訊息，避免遭詐騙。發生消費爭議時，如與電商平台或賣家聯絡後未獲妥適處理，也可至行政院消費者保護會網站線上申訴。（編輯：楊蘭軒）1120123