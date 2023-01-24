7旬醫師曹汶龍投入失智關懷 療癒家屬照護辛勞

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，視病猶親的「曹爸」長期投入社區失智家庭關懷，在網路分享照顧失智母親的影片，他的故事也被拍成大愛戲劇，療癒許多家屬照護辛勞。

現年75歲、被大家暱稱為「曹爸」的曹汶龍，2011年屆退休年齡時，從花蓮慈濟醫院到大林慈濟醫院接任神經科主任，發現雲嘉地區老年人口比例高，需要被關懷，特別是失智症患者及家屬，當時仍未受到相關單位重視。

曹汶龍為失智症病友及家屬成立「病友會」及「家屬支持團體」，由醫師、護理人員、營養師、物理治療師、社工、志工等醫療團隊成員提供多元服務，讓家屬能交流照護經驗、相互扶持，在照顧路上不孤單。

大林慈濟醫院失智症中心於2012年成立，擔任中心主任的曹汶龍，把失智症照護理念帶入社區，於2014至2016年承接衛生福利部「長照樂智社區服務據點」；另外，為了讓失智照護模式在各地遍地開花，陸續於濁水溪以南至高雄成立10餘個記憶保養班（失智關懷據點），提供長者健康促進活動，照顧技巧、家屬支持團體、喘息服務，獲得失智家庭好評。

曹汶龍看到社區中失智家庭的困難，因此帶領團隊走入社區關懷，並與村長、社區理事長合作，培訓志工，找出失智病患；他說，在關懷社區家庭過程中，也能得到很多回饋，那種做善事的心情，雖然忙一點、累一點，但內心充滿愉悅。

曹汶龍的母親也是失智症患者，在面對至親罹病，他做了最佳示範。曹汶龍照顧9旬母親無微不至，他還將照顧母親時的說笑逗趣景象，分享在臉書（Facebook），母子親情感動許多網友，曹汶龍母親已於去年安祥辭世。

大愛戲劇「你好，我是誰」，就是以曹汶龍的故事為背景，並述說曹汶龍與失智家庭互動的故事。曹汶龍也出版有關失智的書籍，分享多年照顧失智患者的經驗。

曹汶龍長期投入社區失智家庭關懷，去年在嘉義縣醫師公會推薦下，榮獲中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎。

曹汶龍指出，獲獎是對失智症中心多年來努力的肯定，「我們會繼續走，從嘉義走出來，走到全台灣，將我們的模式帶到不同地方，把我們的方法告訴需要的人」。

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曹汶龍也在臉書寫下一段感想，1980年在英國倫敦大學神經研究院進修時，看見7旬的醫師看診時，微笑地彎下身、半跪姿幫長者檢查足底神經反應，當時被這一幕深深感動；目前到處關懷失智家庭，握著老人家的手，彼此臉上的皺紋都一起呼應著笑容，40年前的心願，自己也做到了。

曹汶龍小時候家境並不富裕，原本志願是當老師減輕家中負擔，後來因成績好直升高中部，並順利考上國防醫學院公費生。當時他就立志要做一名好醫師，從英國倫敦大學研究所畢業返台後，就接下三軍總醫院神經科主任，專心教學、行醫。（編輯：郭諭儒）1120124