新住民燒出一手好年菜 傳承台灣味

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（中央社記者張雄風台北25日電）「南洋台灣姊妹會」的成員是以東南亞各國來台的新住民女性為主，會長洪滿枝表示，會中許多新住民姊妹來台已20年左右，承傳了台灣傳統年菜，燒出一手「台灣味」。

根據資料，新移民和新二代在台人口已突破百萬，目前每年仍有約1萬7000名婚姻移民來到台灣。「南洋台灣姊妹會」是一群由東南亞各國來台的新住民女性所組成的團體，見證了台灣的婚姻移民現象自1990年代初期至今的顯著變化。

南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝告訴中央社記者，現在姊妹會有20多人，其中約8成是在20年前後就嫁到台灣。對比20年前與現今的社會氛圍，洪滿枝認為之前歧視比較嚴重，現在和緩許多。

洪滿枝說，現在的社會比較願意認識東南亞的人，肯定東南亞的料理，但還是會有人有刻板印象，認為新住民就是來台灣賺錢；然而，大家沒有看到的是，許多新住民來台賺錢是付出很大的勞力、卻沒有對等的報酬，在台灣做的許多工作也是台灣人不願意做的。

關於歧視，洪滿枝舉例，20年一路走來，也曾有姊妹會的成員反映自己的孩子在學校被霸凌，只因為女兒是新二代身分，受到歧視不願意去學校，甚至對媽媽喊說「我想把我身上的血都抽光」。

洪滿枝進一步表示，有些新二代在早期受不了歧視，因此反而影響在校成績、變成惡性循環；但也有的新二代靠著自己的努力，現在成為了台大學生。

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20年來，新住民在台灣被依賴的程度也逐漸生根。洪滿枝表示，台灣一些傳統年菜，不管是閩南或是客家，在年輕一代並沒有機會學習的，反而是這些姊妹們一手接起，由新住民真正傳承了「台灣味」。

洪滿枝期盼，希望沒有接觸過新住民的朋友能多花點耐心、去理解和肯定來到台灣的姊妹們，多點交流、減少磨擦。現在姊妹會也自製podcast節目「移？老娘開新房」，分享累積多年的豐富歷程，侃侃而談過去現在和未來，持續關注移民權益。（編輯：陳清芳）1120125