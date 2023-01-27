維持線上學習熱度 中小學擬每月實施一次

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（中央社記者陳至中台北27日電）COVID-19疫情使線上學習飛躍發展，為了維持熱度，教育部建議中小學在疫情趨緩後，宜維持每月1次或每學期3到4次線上學習。教育團體提醒，應給予師生彈性，避免訂出績效指標。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，學校暫停實體課程，師生被迫網路上課，卻也讓線上學習迎來一波飛躍性的發展。如今疫情趨緩，教育部仍建議學校維持適當的線上教學，並鼓勵教師結合實體課程，讓學生使用數位平台資源自學，或交線上作業。

教育部告訴中央社記者，已於去年10月發布「中小學數位教學指引」，針對課前準備、課中進行、學習評量與家庭作業、問題與討論4個部分，提供共通性及各領域的線上教學策略。

相關指引也建議學校考量不同年級學生的身心發展，彈性運用線上學習，可採延伸紙本閱讀、出網路作業、線上分組討論、口語發表方式，讓課程形式更為多元。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良接受中央社電訪表示，線上學習應視為一項協助工具，遠遠不能取代實體教學。疫情中，線上教學是「不得不」，疫情後教師有了經驗，可適當融入課程。但應避免成為硬性規定，將線上課程變成「例行公事」，恐適得其反。

侯俊良認為，教育單位推廣線上學習也應考量教師的負擔。例如疫情期間，學生有的在校、有的在家，教師即便可以透過網路同步教學，但往往要付出更多的心力，也可能兩邊都顧不好，反而犧牲了教學品質。

全國家長團體聯盟（全家盟）輔導理事長彭淑燕表示，線上學習在平時，較適合用於「拔尖」和「扶弱」，一方面讓游刃有餘的學生可以自行上網加深加廣，一方面讓較落後的學生，能按照自己的步調跟上進度。

彭淑燕表示，政府砸下大筆經費在3C載具上，疫情趨緩後為避免這些工具荒廢，可鼓勵師生在彈性時間運用，或用在特色課程、補救教學。她提到實體教學仍有許多難以取代之處，線上教學的評量公平性，家長也一直有極大的焦慮，學校應結合兩者的優點，給予更多彈性。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯表示，過去教育部的數位精進方案，有偏重硬體、較忽略軟體的問題。但在各界建議下，已有一些改善，例如投入4年56億發展內容和軟體。

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呂冠緯建議，若要讓線上學習發展地更好，應思考市場機制無法解決時，國家可以自主開發哪些服務；以及創造健康的循環，從這兩個面向進行結構性的改善。

對於教育部建議每月1次線上學習，呂冠緯認為「沒有不合適」，可適當在運動會、校慶等集體性活動推動。但他也提醒，若要更深入自主學習，還是要回到班級常態的教學與學習，一個月一次主要是體驗，若要轉換成自主學習，還需要一些「鷹架」。（編輯：陳清芳）1120127