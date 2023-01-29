年假最後一天 國道交通大致順暢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北29日電）今天是春節年假最後一天，今天上午國道雖發生多起事故，行車仍算順暢，不過高速公路局提醒，用路人出門前可透過即時路況查詢，提前避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，截至上午11時止，國道全線交通量為23.3百萬車公里，仍在預期流量範圍內，下午起預估包括國1北向西螺到埔鹽系統、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、關西到大溪；國5北向宜蘭至坪林等路段，都是易壅塞路段。

今天上午10時28分，在國3北上191.2公里處，發生2輛小客車追撞事故，另11時26分於國3北向108.6公里處，則發生大貨車起火事故。而國1南向新營交流道出口處，在10時44分發生砂石車與小客車追撞事故，對國道行車造成一些影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依照高公局的即時路況查詢系統，目前國道行車狀況良好，高公局則提醒民眾，上路前最好替愛車做好保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障，同時開車務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離，以確保安全。

高公局呼籲，為避免塞車並分散車流，若想把握連假最後一天出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。（編輯：吳協昌）1120129