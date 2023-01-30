新北環狀線交接約需半年 人力訓練是主因

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（中央社記者高華謙台北30日電）雙北市府今天達成將環狀線經營權移轉給新北的共識，新北捷運局說，新北環狀線財產已移回新北市，不過還要進行人力訓練等，交接期可能需要半年，目前會先由雙北合作營運。

串聯新店及新莊的環狀線第一階段在109年通車營運，由新北市政府委託台北市政府捷運局規劃興建，並簽訂營運行政契約書，委託台北捷運公司營運3年，契約今天到期。

雙北捷運局今天發布新聞稿表示，雙北市府達成無縫移轉共識，由新北市府擔任環一地方主管機關，未來全環線會統一由一家機構營運。

新北市政府捷運局說，新北環狀線所有財產已依營運契約移回新北市，不過尚需交通部同意變更地方主管機關為新北市政府，在申請同時會先由雙方合作營運，並同步進行人員訓練、各項營運維修技術與既有營運人員移轉等作業，確認營運平順及取得交通部同意函後，雙北市會再擇定日期，完成主管機關權責交接。

新北市政府捷運局表示，依法令，接手前營運狀況仍由主管機關台北市負責，不過相關費用則授權由雙北捷運公司另行協議相關事項及細節。

新北市政府捷運局代理副局長鄭智銘說，現階段經營環狀線人力中，有些人希望留在台北捷運公司，也有一定比例的人願意到新北捷運公司，為了替補人力缺口，新北捷運公司去年就對外招募環狀線人力。

鄭智銘說，由於捷運系統各自獨立且複雜，不同系統也需要不同交接期，新北捷運公司招聘人力也需要上系統操作課程與實作等相關訓練，目前系統操作課程大致已完成，接下來將進入實作部分，人員需要學習實際操作狀況並完全上手，因此移轉時間大約需要半年。

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至於目前環狀線盈虧狀況，鄭智銘說，新北環狀線由新北自負盈虧，由於新北環狀線屬環狀線第一階段，目前營運初期尚在培養運量，且適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響運量及營收，目前還在虧損狀態；未來隨新北市府捷運場站開發推動，人口及商辦進駐後，將帶動運量、增加收入，新北捷運公司也將致力於附屬事業多角化經營，增加營收。

另外，對於未來環狀線全部完工後，台北市有意爭取全環線的經營權，鄭智銘說，目前新北的想法是先把第一階段營運好，等南北環與東環段完工，再由雙北未來的市長決定由誰經營。（編輯：張銘坤）1120130