更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

日統客運停駛國道路線 董事長含淚送走末班車

2023/1/31 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）日統客運公司16日宣布停駛4條國道路線，行駛長達26年往返雲林台北班車今天畫下句點，董事長林義風中午12時20分率員工含淚送走末班車，有公車迷特別買票搭乘，記錄歷史的一刻。

林義風接受媒體聯訪表示，日統自1996年服務雲林至今，結束經營26年的國道客運事業，內心很痛苦，對鄉親也很不好意思，但大環境衝擊下，日統只能選擇結束，感謝雲林人長期對日統的照顧。

林義風指出，目前停駛4條國道路線，資遣約有6、70名員工，但縣內路線7011、7012會繼續行駛，為縣民服務。

日統國道客運末班車今天中午12時20分從斗六站發車開往台北市，該班座位全數售罄，有些人準備北上探親，更有來自台北的公車迷專程南下記錄歷史的一刻。

居住台北的林先生說，過去常搭日統客運南下拍照，今天早上6時許從台北搭車南下，現在要搭日統客運末班車回台北，同行的廖姓友人則是一口氣買3條路線的票券留作紀念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林義風率領日統員工送別末班車，員工們不捨國道路線停駛，默默流下淚，林義風強忍著淚水，坦言心情很不好。

交通部公路總局嘉義區監理所長黃萬益表示，日統客運公司經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往返台北，為使日統客運公司國道客運路線停駛對當地鄉親的交通運輸衝擊降到最低，公路總局已協調統聯客運代駛，維持運行不中斷。（編輯：謝雅竹）1120131

#林義風
#日統
#台北市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族