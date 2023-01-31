日統客運停駛國道路線 董事長含淚送走末班車

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）日統客運公司16日宣布停駛4條國道路線，行駛長達26年往返雲林台北班車今天畫下句點，董事長林義風中午12時20分率員工含淚送走末班車，有公車迷特別買票搭乘，記錄歷史的一刻。

林義風接受媒體聯訪表示，日統自1996年服務雲林至今，結束經營26年的國道客運事業，內心很痛苦，對鄉親也很不好意思，但大環境衝擊下，日統只能選擇結束，感謝雲林人長期對日統的照顧。

林義風指出，目前停駛4條國道路線，資遣約有6、70名員工，但縣內路線7011、7012會繼續行駛，為縣民服務。

日統國道客運末班車今天中午12時20分從斗六站發車開往台北市，該班座位全數售罄，有些人準備北上探親，更有來自台北的公車迷專程南下記錄歷史的一刻。

居住台北的林先生說，過去常搭日統客運南下拍照，今天早上6時許從台北搭車南下，現在要搭日統客運末班車回台北，同行的廖姓友人則是一口氣買3條路線的票券留作紀念。

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林義風率領日統員工送別末班車，員工們不捨國道路線停駛，默默流下淚，林義風強忍著淚水，坦言心情很不好。

交通部公路總局嘉義區監理所長黃萬益表示，日統客運公司經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往返台北，為使日統客運公司國道客運路線停駛對當地鄉親的交通運輸衝擊降到最低，公路總局已協調統聯客運代駛，維持運行不中斷。（編輯：謝雅竹）1120131