教育學科大學排名 台師大列世界第9

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北3日電）台灣師範大學今天召開記者會指出，「美國新聞與全球報導」最新發表的全球最佳大學排行榜，新增教育及教育研究學科，台師大名列全球第9，其中引文影響力指標更是全球第6。

「美國新聞與全球報導」（U.S. News&World Report）公布全球最佳大學排行榜多年，重視學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項指標，與泰晤士報高等教育專刊（THE）、QS等被學界視為重要的世界大學排名指標之一。

台師大今天在台北召開記者會指出，台師大於去年新增的教育及教育研究學科排名中，名列第9。與哈佛、史丹佛大學等名校一同躋身世界前10名，香港大學在這項排名中名列第一。

進一步分析細項，台師大的引文影響力指標為全球第6，被引用率前10%的論文比例世界第8，被引用總次數則為全球11。

台師大教育學院院長田秀蘭指出，「美國新聞與全球報導」的排名較為國際化，公正性高也較難操作，美國大學也多以此排名為主。

田秀蘭表示，台師大教學研究能量多元豐沛，目前發行的教育相關期刊中，其中5本為TSSCI（台灣社會科學引文索引資料庫）期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定。

田秀蘭說，教育學院將持續結合大專校院雙語化學習計畫、推動EMI（全英語授課）課程之餘，也將持續加強國際發表，爭取國際師資。（編輯：謝雅竹）1120203