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年後到職2月4日也要補班？勞部：以勞動契約為準

2023/2/3 19:25（2/3 19:52 更新）
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勞動部3日表示，2月4日是否補班以勞動契約內容為依據。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
勞動部3日表示，2月4日是否補班以勞動契約內容為依據。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）春節連休10天，1月27日初六休假須於2月4日補班，有年後到職者感到不公。勞動部今天說，這是政府機關的做法，公司採8週彈性工時才能比照辦理，是否補班以勞動契約內容為依據。

今天農曆春節從1月20日到29日連休10天，明天2月4日為補班日，但有勞工在年後才到職，對於明天要補班，感到不公平。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說明，1月27日初六這天休假，須於明天2月4日補班，春節才能連休10天，這是公部門的做法；民間事業單位、公司要採行「8週彈性工時」，才能比照公部門這種方式辦理。

黃維琛並說，關於勞雇之間對於工資、工時的規定，以勞動契約載明的內容為依據，如果當初新進員工已經同意公司2月4日補班的做法，即便年後到職也要補班，如果不想補班，當初應與公司談好。

黃維琛舉例，就他所知，就有新進員工與雇主談好，改成2月7日到職，以避開2月4日補班的問題，如果雙邊仍有歧見，可到地方政府勞工局進行調解。（編輯：管中維）1120203

#補班
#春節
#勞動契約
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