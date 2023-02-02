彭双浪：政府應帶頭調整公務員薪資改善低薪結構

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪今天表示，今年整體電子產業會比去年好，但過去2年疫情使中小企業經營相當辛苦，期望新內閣能給予更多資金面的協助，同時政府官員也是低薪族，政府應帶頭調薪改善低薪結構。

2023台北國際電玩展今天登場，彭双浪一身勁裝出席開幕典禮，會後受訪時表示，所有政府組織的轉換大家都有很多的期待，尤其過去2年受到疫情影響，企業經營確實很辛苦，特別是中小型企業在資金的周轉部分，希望新內閣未來在中小企業資金周轉上能給予更多協助。

至於台灣產業長期發展，彭双浪指出，過去所談的「五缺」並沒有完全獲得解決，包括缺錢、缺人、缺地、缺水、缺電等。尤其產業對於電力的供應還是相當擔心，希望新內閣能重視這部分，讓產業有更多的信心持續投資台灣。

彭双浪特別提到，有關低薪問題，台灣政府官員本身就是低薪族群，尤其在亞洲國家更是排在後段班，他認為，要改善台灣低薪環境，不只是呼籲企業界加薪，政府應該好好帶頭調整公部門薪資結構，讓整體薪資結構能夠有較合理的水準，符合市場需求。

至於長假議題，彭双浪說，今年有6個調整後的連假，對做國際市場的企業而言，會打亂腳步，對產業界而言，應該照原來行事曆去走。很多人在連假出遊面臨塞車問題，沒出去的宅在家裡，整體並不見得達到連假刺激消費的目的，太多連假，最後還要補班不見得是好的作法，小確幸不是現在要追求的目標，國家應該有更遠大的目標規劃。（編輯：郭無患）1120202