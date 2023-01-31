10天連假利於民眾深度旅遊 台東春節湧客逾百萬人次

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台東縣政府交通及觀光發展處31日表示，112年春節假期統計，整體交通包含火車、航空等，進入台東約有104萬9000人次；各景點遊客人次最多的前3名分別為池上大坡池及伯朗大道（圖）、知本溫泉、小野柳。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縣政府今天統計春節連假，湧入約104萬9000人次，市區住宿率逾8成，創造整體觀光產值近新台幣30億元，主因是10天長假利於民眾規劃深度旅遊，台東成備受青睞出遊地點。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿今天表示，112年春節假期統計，1月20日至29日，進入台東的交通車流31.8萬車次，整體交通包含火車、航空進入台東約104萬9000人次；春節期間台東縣旅宿業住宿率平均約7成，台東市區住宿率更達8成以上。

主要景點遊客人次統計約57萬人次，各景點遊客人次最多的前3名分別為：池上大坡池及伯朗大道、知本溫泉、小野柳，與去年同期（初一至初六）相比則增加17.39%，整體觀光產值估算約近30億元。

江慧卿進一步分析原因，除疫情趨緩外，今年春節連假天數長，旅客願意多花天數選擇遠距離且深度體驗的景點來旅行，加上連假期間寒流接連報到，也帶動溫泉景點人潮提升，而台東是全台唯一連續3年入榜BOOKING.COM全球最好客城市，強調真實自然的台東正是適合天數長的深度旅遊首選地點。

根據台東縣政府發布的新聞稿，縣長饒慶鈴表示，今年10天春節連假能夠吸引逾百萬人次觀光人潮，台東除了擁有豐富自然景觀與人文特色，值得造訪遊玩，也因年節期間天公作美，讓旅客能盡情欣賞台東藍。

台東林姓民宿業者及台東縣議員簡維國感謝行政院這次推動10天春節連假，讓台東創造近30億元觀光產值。（編輯：陳仁華）1120131