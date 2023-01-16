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博客來沒給清潔工特休假 北市勞動局加重裁處10萬元

2023/1/16 12:20（1/16 12:36 更新）
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圖為博客來總部。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）博客來網路書店涉嫌以假承攬真僱傭方式聘用清潔人員，台北市勞動局今天表示，經前往勞檢後發現3項違法情形，最後以未依勞工工作年資核予特別休假，加重裁處10萬元罰鍰。

律師陳又新日前接獲一名在博客來工作的清潔人員陳情，指稱在博客來工作超過20年，博客來卻藉由簽定「承攬合約書」的方式，不給付資遣費、退休金。對此，台北市勞動局前往勞檢後確認雙方是僱傭關係，博客來涉3項違法。

台北市勞動局勞基科長葉思延今天向中央社記者表示，勞檢當天發現博客來沒有置備勞工名卡、工資清冊，也沒有依勞工工作年資核予特別休假，涉及違反勞動基準法第7條、第23條及第38條規定，可以分別處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

不過，葉思延指出，依據行政裁罰程序給予陳述意見機會後，博客來後續有提供勞工名卡及工資清冊，因此以違反勞基法第38條開罰10萬元，並已寄出裁處書。

葉思延說明，由於此案的勞工到職超過10年，博客來都沒有核予特休假，影響勞工權益甚深，且公司規模較大應賦予相當雇主及社會責任，所以認定博客來違法受責難程度較大，即使是第一次違法也加重處分。（編輯：戴光育）1120116

#博客來
#承攬
#僱傭
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