因應台灣燈會上網需求 中華電布建200座高效基地台

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（中央社記者吳家豪台北4日電）2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」將於5日元宵節晚上在台北國父紀念館點亮，為疫情解封後首場大型燈會活動，中華電信今天表示，在台灣燈會4大展區共布建近200台最新型高效能基地台。

中華電信發布新聞稿指出，在台灣燈會將運用人工智慧（AI）大數據分析網路話務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，並輔以C-RAN高效能設備集中化技術，提供倍數級以上處理能力，滿足尖峰時段使用行動上網數據量的需求。

此外，為因應全台用戶元宵出遊賞燈，中華電信針對全台各縣市燈會活動，包括新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、中臺灣元宵燈會、苗栗元宵𪹚龍之夜、南投燈會、台南月津港燈節、台南鹿耳門國際高空煙火秀、高雄燈會、屏東燈節、台東元宵炸寒單繞境等，布建擴充近500台高效能基地台。

中華電信並動員上百名工程人員，即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供穩定、順暢的4G/5G行動網路服務。

中華電信2日舉辦法人說明會表示，受惠客戶升級5G及行動客戶數增加，帶動核心業務持續成長，去年第4季整體行動服務營收年增5.8%，每股盈餘達新台幣1.09元；固網寬頻平均每戶貢獻金額（ARPU）連續13季呈現年成長。（編輯：張均懋）1120204