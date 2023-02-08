台灣烘焙大賞潛力獎 諾富特Deli烘焙坊泡芙奪金

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（中央社記者余曉涵台北8日電）台北國際烘焙暨設備展今年以泡芙為主題擴大舉辦潛力獎，金獎由台北諾富特華航桃園機場飯店的Deli烘焙坊獲得，所製作的泡芙運用台灣在地食材，創造由茶韻與果香交織獨特風味。

台北國際烘焙暨設備展將在2月16日起一連4天在南港展覽館登場，今天舉行展前記者會，公布2023台灣烘焙大賞TOP30入圍名單，以及2023台灣烘焙大賞潛力獎，到了烘焙展期間，得獎產品會在現場展出或銷售。

今年首度擴大舉辦的潛力獎，以「泡芙」為主題，號召全台超過30間泡芙店家熱烈參賽，在網路聲量風潮與專家評選認證下，選出金、銀、銅獎、2位優選，共有5件 創造新泡芙脫穎而出。

金獎作品是由台北諾富特華航桃園機場飯店Deli烘焙坊的PURE獲得，其泡芙完美運用台灣在地的鳳梨、青茶等素材，結合台南蕎麥粒烘焙成的穀香外皮，創造由茶韻與果香交織獨特風味。

銀獎由聖瑪莉的草莓脆脆閃電泡芙獲得，以迷人的閃電泡芙外觀，搭配草莓、脆杏仁及卡士達餡，獲得甜點專家們的青睞。

銅獎由振頤軒食品的友「芙」童享（草莓口味）獲得，特色是圓柱狀的獨特外型，包覆會爆漿的新鮮草莓餡。2件優別由GreedyBeagle貪吃狗甜點的棒棒泡芙（百香果生乳）與旅禾泡芙之家的熱狗冰心泡芙獲得。

2023台灣烘焙大賞TOP30上榜產品，深受各年齡層喜愛的蛋黃酥、鳳梨酥等油酥油皮類產品數量近1/3，包含開賣即完售的人氣品牌陳耀訓蛋黃酥，以及曾於團購網站創下１小時熱銷3000盒記錄的彰化名店林記糕餅舖蛋黃酥。

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今年也有多項蛋糕產品入圍榜單，包含年銷量突破170萬條的亞尼克原味生乳捲、連續2年入選台灣烘焙大賞TOP30榜單的春上布丁蛋糕經典原味布丁蛋糕，以及知名店家Amo阿默典藏蛋糕荷蘭貴族手工蛋糕等，皆反映民眾對蛋糕的喜好與需求。

此外，上信饌玉推出夏威夷豆塔、creammm.t的家常檸檬塔、法布甜的100%檸檬塔，以及奧瑪烘焙的Premium維也納軟法的辻利冰心抹茶，皆以傑出的網路聲量進入排行。（編輯：陳清芳）1120208