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星雲法師辭世 新加坡國務資政臉書發文悼念

2023/2/8 19:30
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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。新加坡國務資政張志賢在臉書發文悼念表示，兩人曾有數面之緣，並形容對方滿有智慧與惻隱之心；願星雲法師安息，盼其善行永存。

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，13日將在高雄佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。

中國江蘇出身的星雲法師，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。佛光山目前在全球各地設有多個道場，包括新加坡、馬來西亞都有。

新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢在臉書發文表示，自己與星雲法師曾在榜鵝的佛光山見過幾次面。他形容，星雲法師「滿有智慧與惻隱之心」。

同時也是新加坡「白沙—榜鵝」集選區國會議員的張志賢指出，佛光山與佛光協會多年來持續為該區居民提供社區服務與助學金；願星雲法師安息，也希望他的善行永存。

星雲法師辭世後，新加坡佛光山已暫停對外所有活動，並於7日至13日開放民眾前往吊唁。星媒報導，開放首日就有超過1000人到場追思緬懷。（編輯：陳惠珍）1120208

#張志賢
#佛光山
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