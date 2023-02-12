西半部防濃霧 吳德榮：13日傍晚氣溫驟降轉濕冷

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中央氣象局表示，12日全台都是溫暖可見陽光的好天氣，14至16日清晨，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷。圖為民眾把握好天氣，在台北彩虹碼頭騎單車。中央社記者鄭傑文攝 112年2月12日

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天針對西半部、金馬地區發布濃霧特報。氣象專家吳德榮指出，明天傍晚鋒面及強冷空氣南下，北、東部轉有雨，氣溫驟降，平地最低溫可降至攝氏10度以下；預估17日起氣溫漸升。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至彰化、馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，中部以北其他地區能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天白天各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼；西半部清晨有霧，影響能見度，應注意。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，明天傍晚起鋒面抵達，強冷空氣接著南下，北、東部轉有雨，氣溫驟降；14日中部以北有局部雨，各地氣溫續降，北台灣愈晚愈濕冷。

吳德榮說，15、16日北台灣冷，中南部早晚冷；15日大台北、東半部仍有局部短暫雨，16日轉乾，西半部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，此波強冷空氣台北測站約可降至13度左右，以達大陸冷氣團的機會為最高，不過平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化很大，應注意保暖。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，17日白天起至18日冷空氣減弱，氣溫逐日回升；17日各地晴朗穩定，18日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。（編輯：張雅淨）1120212