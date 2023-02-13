性平團體攜手縣市議員 推動多元友善政策

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（中央社記者張雄風台北13日電）性平團體與32名支持性別議題的地方議員共同宣示未來4年繼續共同合作；希望透過友善議員聚會，能夠推動多元而友善的性平政策。

彩虹平權大平台今天邀請到全台32名支持性別議題的友善議員齊聚「大會師」，與全台各地18個性平團體共同宣示，未來4年的合作要讓「地方動起來，友善做伙來」；同時也交流過去4年透過聚會推動性平政策的經驗。

彩虹平權大平台會後發布新聞稿表示，「友善議員聚會」自2019年開始，是推動地方性別友善政策的重要工作。過去4年間大平台在全台8個縣市，邀請各地的性平團體及在地友善議員於每年定期聚會，彼此交流對於縣市政府性別平等政策的建議及想法，至2022年，全台已有62名友善議員、超過20個性平團體參與聚會。

彩虹平權大平台指出，本年度的「友善議員聚會」將於3月中下旬正式開始，繼續巡迴全台灣，邀請更多議員跟在地團體加入，推動多元而友善的性平政策。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長杜思誠提到，許多中央的性平政策都是由地方執行，因此也很仰賴議員的監督，但過去性平團體與議員間多半僅有單一議題的合作機會，但透過了友善議員聚會，有了包括同志教育、性別友善廁所、彩虹地景、公務系統教育訓練等更多地方政策參與的機會。

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台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍提到，社會的改變不僅仰賴中央的法規，地方局處對相關制度的執行也身負重任，以同志家庭來說，從戶政、民政、社會局處、教育局處都會有許多需要溝通、調整的地方。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，性別平等教育近年來不斷受到負面攻擊，老師在校園第一線承受的壓力極大，感謝友善議員堅守立場，督促教育局處依性別平等教育法運作，質詢、關注各種教育現場的性平議題，像是不適當宗教團體志工入校、幼托人員是否納入性平教育時數等。（編輯：陳清芳）1120213