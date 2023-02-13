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金門濃霧機場開開關關 台金航空、小三通大亂

2023/2/13 18:16
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（中央社金門縣13日電）受濃霧影響，金門航空站能見度低到只剩100公尺，中午一度開場後又關場，開開關關，到下午5時取消16班、8班離站，疏運1000多名旅客，還有1700多人受困機場；小三通也因大霧延誤。

繼1月中旬金門出現今年首場大霧後，今天濃霧再鎖金門。金門航空站主任洪念慈接受中央社記者訪問表示，上午機場能見度只有100公尺，遠遠低於正常起降的750公尺，直到11時左右才開場，華信航空託運櫃檯等待的隊伍甚至排到安檢處入口。

航空站表示，因濃霧散了又來，機場開開關關，整個機場擠滿旅客，多數是11日、12日來金門參加馬拉松的跑友。

洪念慈說明，今天表定有38個班機，到傍晚5時，取消16班、離站8班，疏運1000多名旅客，還有1700多名旅客滯留機場。他說，由於天候不佳，飛機雖然進場卻在空中盤旋，險象環生，而為了避免飛行員超時工作，今晚只能增加下午6時55分立榮班機。

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洪念慈表示，在金門縣政府爭取下，明天將加開3個班機，預定今晚在候補櫃檯受理訂位，航空站並將在明天檢討運能，加強疏運。

此外，金門廈門小三通今天也受到濃霧波及，原訂上午10時自廈門五通碼頭開航的中國新五緣客輪，直到下午1時30分才抵達金門水頭碼頭；水頭碼頭出境大廳同樣擠滿旅客，金門縣港務處長許嘉興中午並發放麵包、飲料給候船旅客。（編輯：陳仁華）1120213

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