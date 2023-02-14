省水8成省工7成 苗栗區農改場推廣轉作釀酒高粱

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近年數次停灌凸顯水資源重要，苗栗區農改場在苑裡鎮辦理栽種釀酒高粱推廣活動，可省水8成並省工7成，且除了田間收益之外，搭配稻作4選3政策還可請領獎勵金。（苗栗區農會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）苗栗區農改場今天表示，已在苑裡鎮辦理栽種釀酒高粱推廣活動，除省水8成並省工7成，且田間收益之外，搭配稻作4選3政策每公頃可獲獎勵金4.5萬元，位在大區輪灌每公頃可多領3萬元。

近年，包含2020年二期水稻、2021年一期水稻及今年一期水稻都有產區停灌，凸顯氣候變遷水資源日益珍貴。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場今天發布新聞指出，農委會已媒合金門酒廠與幾處農會簽署釀酒高粱契作合約，為此苗栗區農改場也在苑裡鎮設置示範田區及辦理技術推廣活動，供農民觀摩、轉作參考。

苗栗區農改場場長呂秀英說，金門酒廠跟幾處農會簽署的契約，以每公斤新台幣21元收購釀酒高粱台南7號及台南8號，相對於水稻，栽種高粱灌溉水用量可減少8成，有利水資源的節用，勞力成本也可減少7成，以及增加進口替代作物的生產量。

她並說，目前推廣栽種的品種有兩種，其中台南7號穗型為散穗型，植株莖桿較細，栽種時避免密植，以免倒伏，產量每公頃約2967公斤；台南8號為半散穗型，產量每公頃約3723公斤，但若遇霪雨時，可能有穗上發芽情形；苗栗區農改場建議農民在果穗大多籽實黑層形成時收成為佳，約是播種後120到125天，以確保質與量。

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苗栗區助理研究員林家玉說明，轉作高粱除有收穫的收益，農民還可配合農委會推廣稻作4選3政策，即4期稻作生產有1期改生產高粱等雜量，每公頃可申請轉作獎勵金新台幣4.5萬元；其次，若農田位在農委會推動大區輪灌政策的區域，選擇第1期作改種高粱，每公頃可多領3萬元的節水獎勵。

林家玉補充，金門酒廠目前在北部與桃園市新屋區農會，中部與雲林縣斗南鎮農會，南部與嘉義縣義竹鄉農會、台南市學甲區農會等簽訂111到113年長期契約，金門酒廠以上述簽約農會作為契作生產聯繫據點，苑裡鎮農會位在北部，可參與新屋區農會的契作生產。（編輯：陳政偉）1120214