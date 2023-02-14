東卯山黑熊遺體葬大雪山 觸法獵人允推保育宣導

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）林務局今天表示，2度中陷阱、救傷後野放的東卯山黑熊返家途中誤觸陷阱而亡，黑熊遺體證物獲發還，送回大雪山安葬。觸法獵人允諾在部落推動黑熊保育宣導與改良式獵具換發。

行政院農業委員會林務局去年12月下旬舉辦紀錄片發表會，記錄原編號711、後來改為編號568的東卯山黑熊在民國109年10月1日到111年5月間經歷2次中陷阱、救傷、野放卻最終在返家途中遇害全程，盼國人反思人熊理性相處之道。

影片中，東卯山黑熊在111年4月12日於南投丹大野生動物重要棲息環境「異地」野放，那時牠的編號改成568；但同年5月6日在武界山區訊號消失，同年5月9日在南投五戒山區發現被掩埋的遺體，宣告牠想回家，卻在途中遇害了。

林務局今天在官方臉書（Facebook）以「711/568 回家了」為題發布貼文，指稱在林務局、林務局東勢及南投林區管理處、衛星追蹤團隊，以及在地泰雅族斯可巴部落原民的攜手下，將編號568的東卯山黑熊帶回牠的家鄉—大雪山原棲地安葬，長眠在森林裡。

文中，林務局表示，「謝謝你，568，謝謝你來人間，教我們許多事，我們要做的，還有好多好多。也謝謝每一位看到這裡的你，一起努力，讓台灣的人與熊與所有生命，都能和諧共好，生生不息。」

林務局指出，送東卯山黑熊回家安葬時，參與者圍成一圈，由泰雅族長老吟唱祝禱，並輪流訴說對568的祝福與感謝。當初在武界結束568生命的3名獵人也參與其中，流下懺悔淚水，並允諾會協助在部落推動黑熊保育宣導，以及換發不會讓黑熊誤觸陷阱的改良式獵具，找回人與熊互不相犯的傳統狩獵精神，一起為黑熊保育努力。

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林務局表示，根據南投地方法院審理，3名獵人誤捕黑熊，擔心觸法，因而殺害黑熊企圖滅證，法院依違反野生動物保育法分別判處6個月到10個月不等的有期徒刑；在毀損衛星發報器頸圈部分，判處2個月至3個月徒刑，因無前科均緩刑3年，另需執行120小時義務勞務及接受3場法治教育課程。全案可上訴。

在判決確定前，林務局指出，黑熊遺體是司法證物，地檢署及法院要求持續保存，因此解剖後遺體在冰櫃裡等待數月，最近法院同意後，即安排送牠回原生地安葬。（編輯：戴光育）1120214