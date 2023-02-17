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成大和日本筑波大學 簽署國際線上教育平台計畫

2023/2/17 19:11（2/17 19:26 更新）
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日本筑波大學為成功大學重點姐妹校，筑波大學校長永田恭介（前左）一行人17日到成大祝賀新校長沈孟儒（前左2）上任，兩校並簽署「國際線上教育平台專案計畫」（Japan Virtual Campus）。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月17日
日本筑波大學為成功大學重點姐妹校，筑波大學校長永田恭介（前左）一行人17日到成大祝賀新校長沈孟儒（前左2）上任，兩校並簽署「國際線上教育平台專案計畫」（Japan Virtual Campus）。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）國立成功大學和日本筑波大學今天簽署「國際線上教育平台專案計畫」，成大將透過此平台提供線上課程給全球用戶，共享高教資源，拓展科學知識影響力。

日本筑波大學是成大重點姐妹校，筑波大學校長永田恭介一行人今天到成大祝賀新校長沈孟儒上任，且拜會前校長蘇慧貞，兩校並簽署「國際線上教育平台專案計畫」（Japan Virtual Campus，簡稱JV Campus）。

永田恭介指出，JV Campus致力成為日本高等教育走向國際的平台，希望JV Campus刺激雙向留學意願；成大是JV Campus計畫中第一所加入的海外大學（非日本大學），期待成大促進日台交流互動，鞏固兩校關係，拓展更廣闊的研究領域。

成大發布新聞稿指出，國際線上教育平台專案計畫由日本文部科學省補助設立，2021年起試辦，筑波大學為此專案統籌單位，透過建構多元、具魅力戰略科目群，以英語向全球發送，目標是成為全球高教網絡據點。

此線上平台將提供參加單位專網放置單位簡介、課程與研究成果等，目前已有45所日本國內大學、機構參與，建構COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後新常態的無邊際校園。

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筑波大學創立於1872年，前身為東京教育大學，主校區鄰近科研機構林立的筑波科學城，產學合作成果在日本名列前茅，2023年QS世界大學排名312、日本排名第11。

成大和筑波大學2014年成為姊妹校，多年來透過策略合作聯盟、交換教授、共研計畫與學生交換合作協議，積極推動兩校互動，近5年兩校學者合著論文篇數達128篇，以物理天文領域為大宗。（編輯：郭諭儒）1120217

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