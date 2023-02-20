男子拚命健身胸部仍不瘦 原來罹男性女乳症

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市1名男子因胸部特別突出而自卑，雖然拚命健身，體重從85公斤降到72公斤，但胸部仍不瘦，台中市澄清醫院中港院區今天表示，患者是典型男性女乳症，經抽脂手術後才恢復男性外觀。

澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠在新聞稿中表示，這名25歲男子在青春期就自覺胸部好像女性一樣，在高中上游泳課時曾被同學取笑過，從此不上游泳課。

張育誠指出，男子在上大學的體育必修課時，也因游泳課翹課而被當掉，跟老師溝通後特別安排獨自游泳補考才順利畢業，因為獨特的胸部讓男子很自卑，造成心理陰影，連女朋友也不敢交。

患者近幾年到健身房勤練想減肥瘦身，張育誠表示，雖然體重從85公斤下降至72公斤，全身瘦下來就是不見胸部瘦下來，宛若女性B罩杯那麼大，最後才決定求醫治療，診斷是罹患男性女乳症，經抽脂手術後才恢復男性外觀。

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對於男性女乳症的成因，張育誠認為，主要是因為雌性激素和雄性激素的失衡，導致雌性激素比例增加，進而刺激男性乳腺的增大，造成乳房突出、下垂甚至腫痛等症狀，可能發生在一側或是雙側的乳房。

也有可能與個人生活習慣有關，張育誠說，因接受環境賀爾蒙而觸發分泌雌性激素，不是每個男性女乳症的致病原因都一樣的。此外，可能造成男性女乳症的原因還有肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺機能亢進、性染色體異常、腫瘤等原因，但也有約1/4的男性女乳症無明顯成因。（編輯：黃世雅）1120220