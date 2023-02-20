台鐵3月招考30名車勤服務員 月薪3萬256元

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵局今天宣布，配合113年轉型為台鐵公司，加上EMU3000新自強號陸續加入營運，將在3月中旬舉辦車勤服務員甄選，預計招募30名，月薪新台幣3萬256元。

台鐵局發布新聞稿表示，配合113年1月掛牌轉型台鐵公司，及EMU3000新自強號陸續加入營運，每列車都有一節騰雲座艙（商務車廂），為提供更優質服務，3月中旬將舉辦車勤服務員甄選，預計正取30名，備取70名。

台鐵局指出，錄取人員為餐旅服務總所自僱人員，未來從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等車勤服務相關業務，甄試簡章即日起公告於台鐵局官網、行政院人事行政總處事求人網站暨就業服務站。

台鐵局表示，報名資格包含大學以上學校畢業並具有英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定（舊制3級、新制N4）。

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台鐵局指出，將採單一口試（包括播音、問題判斷與分析、表達能力、應變能力）每月月薪3萬256元（內含本薪、勤務補助勞務酬給、加發勞務酬給、車勤勞務酬給及伙食勞務酬給等），售貨勞務酬給（每月約3000元至1萬元不等）另計，並依據實際加班情形另計勞基法所定延長工資及發給年終工作獎金、考核獎金、提供異地過夜備勤住宿，享有勞保、健保、提繳勞工退休金等福利。

台鐵局表示，受理報名日期從2月21日至3月6日止，以郵戳為憑，採掛號郵寄方式報名。（編輯：管中維）1120220