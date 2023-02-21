更多編輯台推薦新聞：
新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人
運動

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
健保藥預算將砍81.8億 缺貨品項不調整
首頁 / 生活

清大打造無藍害閱讀空間 保護學生眼睛

2023/2/21 20:55（2/21 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清華大學材料科學工程學系教授周卓煇長期研究OLED無藍光害好光，並在校內化工系與材料系閱覽室打造無藍害閱讀空間，21日亮相。中央社記者郭宣彣攝 112年2月21日
清華大學材料科學工程學系教授周卓煇長期研究OLED無藍光害好光，並在校內化工系與材料系閱覽室打造無藍害閱讀空間，21日亮相。中央社記者郭宣彣攝 112年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇長期研究OLED無藍光害好光並推護眼，在校內化工系與材料系閱覽室打造無藍害閱讀空間今天亮相，保護學生眼睛。

周卓煇研究團隊今天辦理記者會並正式亮相化工系與材料系「無藍害閱讀空間」，周卓煇會中表示，透過好光能營造友善閱讀環境，經實地量測，同樣的亮度下，比起白光，OLED無藍光害光源能讓學生在閱讀時間增加，眼睛不易疲勞。

周卓煇接受媒體聯訪說，日前打造無藍害閱讀空間，也藉由實測與調查了解光源對學生的閱讀影響，學生使用OLED無藍光害光源閱讀觀看感到疲勞時間，從原來的30分鐘增加至430分鐘，同時也有感眼壓降低。

周卓煇指出，經臨床實驗結果顯示，同樣閱讀90分鐘，在燭光環境中，眼壓下降10%，而在白光中則上升3%

對此新竹台大分院眼科醫師葉伯廷透過新聞稿指出，經實測指出在眼睛閱讀1小時後，眼壓的上升可能跟疲勞有關，若使用無藍害光源眼壓下降幅度較高，可視此無藍害光源對於眼睛為友善。

材料系主任陳柏宇與化工系主任蔡德豪表示，於閱覽室裝設對眼睛友善的燈光，能減少學生因閱讀時造成的眼睛負擔，保護學生的眼睛。（編輯：郭諭儒）1120221

清華大學材料科學工程學系教授周卓煇（前中）研究團隊21日舉辦記者會，讓「無藍害閱讀空間」公開亮相，盼透過好光能營造友善閱讀環境。中央社記者郭宣彣攝 112年2月21日
清華大學材料科學工程學系教授周卓煇（前中）研究團隊21日舉辦記者會，讓「無藍害閱讀空間」公開亮相，盼透過好光能營造友善閱讀環境。中央社記者郭宣彣攝 112年2月21日
#周卓煇
#化工系
#材料系
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族