清大打造無藍害閱讀空間 保護學生眼睛

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇長期研究OLED無藍光害好光並推護眼，在校內化工系與材料系閱覽室打造無藍害閱讀空間今天亮相，保護學生眼睛。

周卓煇研究團隊今天辦理記者會並正式亮相化工系與材料系「無藍害閱讀空間」，周卓煇會中表示，透過好光能營造友善閱讀環境，經實地量測，同樣的亮度下，比起白光，OLED無藍光害光源能讓學生在閱讀時間增加，眼睛不易疲勞。

周卓煇接受媒體聯訪說，日前打造無藍害閱讀空間，也藉由實測與調查了解光源對學生的閱讀影響，學生使用OLED無藍光害光源閱讀觀看感到疲勞時間，從原來的30分鐘增加至430分鐘，同時也有感眼壓降低。

周卓煇指出，經臨床實驗結果顯示，同樣閱讀90分鐘，在燭光環境中，眼壓下降10%，而在白光中則上升3%

對此新竹台大分院眼科醫師葉伯廷透過新聞稿指出，經實測指出在眼睛閱讀1小時後，眼壓的上升可能跟疲勞有關，若使用無藍害光源眼壓下降幅度較高，可視此無藍害光源對於眼睛為友善。

材料系主任陳柏宇與化工系主任蔡德豪表示，於閱覽室裝設對眼睛友善的燈光，能減少學生因閱讀時造成的眼睛負擔，保護學生的眼睛。（編輯：郭諭儒）1120221