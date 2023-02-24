老翁餐後胸痛昏倒 食道塞滿食物1小時才清完

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苗栗縣大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來（圖）24日分享醫療案例，83歲老翁餐後感到胸口疼痛，不久昏倒在地，急救送醫檢查並非心血管問題，而是食道塞滿了食物，歷經1個多小時將食物全數取出；提醒老人、小孩進食務必細嚼慢嚥，避免發生食道阻塞。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）83歲陳姓老翁餐後感到胸口疼痛，不久昏倒在地，急救送醫檢查並非心血管問題，而是食道塞滿了食物，歷經1個多小時將食物全數取出，醫師提醒老人、小孩進食務必細嚼慢嚥。

苗栗縣大千綜合醫院今天分享醫療案例指出，陳姓老翁是到苗栗遊玩，飯後感覺胸口疼痛，稍事休息雖有改善，但要上車回家前卻突然昏倒在地，經急救回復血壓、心跳後，緊急送至醫院。

老翁到院後，經檢查排除心臟血管問題，接著發現無法順利放置鼻胃管，於是會診肝膽腸胃科醫師以內視鏡檢查，赫然發現老翁的食道塞滿了食物，花了1個多小時才將食物全數取出。

大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，陳姓老翁因食道阻塞導致胸痛，以及食物嗆到呼吸道造成休克和呼吸衰竭。

他說，發生食物或異物阻塞食道時，最主要的症狀就是吞嚥困難，由於無法吞嚥唾液，口中會出現分泌過多的唾液；另外，像是胸骨後方有脹滿感、吞嚥痛、噁心、窒息、呼吸窘迫和衰竭等，也是常見症狀。

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洪吉來指出，食道是胃腸道中最常發生食物或異物阻塞的部位，多數的阻塞最後都可自行通過，僅少部分患者需要內視鏡介入處理；如果阻塞的物體在食道中停留超過24小時，可能會發生壓力性壞死和穿孔的風險，需要特別留意。

醫師提醒，食道阻塞大部分發生在老人及小孩身上，造成的原因多是咀嚼功能不佳或誤食異物，家中長輩或小孩吃東西時，要注意是否有細細嚼碎後再吞下、吃東西速度不要太快、避免吃太硬或不好消化的食物，才能避免發生食道阻塞造成的危險。（編輯：唐聲揚）1120224