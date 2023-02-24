國民年金給付調增約147萬人受益 喪葬可多領7395元

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國民年金給付金額今年隨月投保金額調整相應增加，調增後的年金給付於24日匯入請領人帳戶，共約147萬人受益。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧台北24日電）國民年金保險月投保金額今年1月起調整為新台幣1萬9761元。勞動部表示，國民年金給付金額相應增加，調增後的年金給付，會在今天匯入請領人帳戶，統計共約147萬人受益。

勞動部勞保局國民年金組副組長劉玉娥在例行記者會表示，國民年金保險月投保金額自民國104年1月1日起調整為1萬8282元後，依規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，即應調整月投保金額。因去年9月CPI累計成長率已達到8.09%，自今年1月1日起，月投保金額由1萬8282元調整為1萬9761元。

劉玉娥說，因國民年金保險月投保金額增加，國民年金給付金額相應增加，調增後的年金給付，會在今天匯入請領人帳戶；勞動部統計，共約147萬人受益，其中多為老年年金，共約135萬人。

金額增幅部分，劉玉娥說明，一次性給付中，喪葬給付可多領7395元、生育給付可多領2958元；老年年金給付如以1年繳費年資計算，每月可多領9或19元，以10年繳費年資計算，每月可多領96或192元，年資愈長，月投保金額調整後給付金額增加愈多。

至於正按基本保障金額領取身心障礙年金（每月5065元）或遺屬年金（每月3772元）者，若給付金額依調整後的月投保金額計算低於基本保障金額，仍以基本保障金額發給。

此外，老年基本保證年金或原住民給付（每月3772元）、身心障礙基本保證年金（每月5065元）依規定為每4年調整一次定額給付，前次調整時間為109年，因此這次給付金額不會調高。（編輯：管中維）1120224