弘道調查：50至64歲退休金需準備837萬 缺口112萬

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）弘道老人福利基金會今天公布50到64歲退休金調查，熟齡族普遍認為準備新台幣837萬元才夠，但缺口約112萬元，在各種理財工具中，最常買保險單，最不熟的是「退休準備平台」。

弘道老人福利基金會今天公布「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查報告，並披露熟齡退休準備最常用的金融工具是保險類，加強熟齡族群的金融投資防詐判別能力是迫切要務之一。

調查發現，84%熟齡族群普遍認為自己的退休金準備還不夠，對於未來可能面臨的長期照顧費用、醫療支出、緊急意外支出深感憂心，近8成認為退休金需要500萬元以上，甚至有3成認為1000萬元以上才夠，計算所有填答資料，熟齡族認為應準備的退休金高達837萬元。

弘道老人福利基金會副執行長林博樺說，以國人平均餘命81歲估算，65歲至81歲每月需求4萬3594元；以勞工為例，從勞保局去年11月的申請金額來看，每人平均可請領勞保年金1萬8209元及勞退1萬9573元，若扣除這兩筆給付後，每個月的缺口約5812元，總缺口112萬元。

這項調查也根據「金融觀念」與「購買行為」等內容綜合分析，在「金融觀念」中，43%受訪者認為自己可承受的風險等級低，卻期待在投資獲得高收益。

有關獲取金融或投資資訊的管道，主要為「金融機構工作人員」、「親朋好友交流」、「電視廣告宣傳」，且多數熟齡族只有1個或2個資訊來源，若觀念不正確或缺乏判斷能力，都可能一不小心就落入投資陷阱中。

在購買金融產品時，調查顯示，竟有2成的人不看契約。就算有看，也有15%的人有看沒有懂，會看契約且能完全理解的僅佔23%，這些情況都讓熟齡族購買金融商品的風險增加許多。

台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱表示，身為金融業者，在高齡友善產品及服務、高齡金融安全保護上，投注非常多的心力。包括結合AI科技進行智能防詐，同時積極優化銷售流程及產品設計，加強對高齡客戶的關懷與服務。

調查也顯示，熟齡族最擔心長期照顧費用（74.7%），其次醫療支出（68.4%），及緊急意外支出（49.8%），代表熟齡族對健康相關的花費最擔心，這狀況也回應在熟齡族們目前使用最多的金融服務上。

另外，「以房養老」、「安養信託」、「年金保險」、「長照保險」及「退休準備平台」5大金融服務中，使用率最高的是保險類，包括長期照顧保險及年金保險；

金管會推動建置國人「退休準備平台」，2021年9月上線以來，目前有使用的人僅3%，卻有高達40%的熟齡族希望可以再多認識平台提供的服務；至於「以房養老」有超過7成的熟齡族知道，但使用率不到3%。

64歲的許靜心在55歲時從幼教工作提早退休，她說，當時準備的退休金不到100萬，離她認為1000萬元才夠差距很大，但工作遇到瓶頸決定提早退休，還好後來開始領國民年金、勞保年金，自己也盡量節制花費；日常生活開銷雖然不擔心，但是如果臨時有意外、醫療或長照需要大筆支出時，會是比較大的考驗。

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朝陽科大銀髮產業管理學系助理教授鄭堯任表示，對大眾教育宣導熟齡經濟安全議題與養成專業人才，是國家政策發展及教育單位應極力投入的重點，他已在大學開設高齡金融相關課程，希望培養協助熟齡族理財規劃及保障經濟安全的專業人才。

弘道這項調查以去年11至12月全國50至64歲民眾為對象，透過弘道官網、臉書（Facebook）、Line相關群組等管道做線上問卷，回收784份，有效問卷697份，議題包括：退休金、金融服務、金融觀念、保險觀念、購買行為、未來金融服務期待。（編輯：陳清芳）1120221