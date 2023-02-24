中央大學開發奈米複合藥物製劑 有助大腸癌治療

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國立中央大學生醫科學與工程學系教授李宇翔（右1）帶領研究團隊，成功開發出新一代奈米雙層複合藥物乳劑，可用於治療大腸癌的「光免疫療法」，登上國際期刊，獲得學界重視。（中央大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）中央大學生醫科學與工程學系教授李宇翔帶領研究團隊，成功開發出新一代奈米雙層複合藥物乳劑，可用於治療大腸癌的「光免疫療法」，登上國際期刊，獲得學界重視。

中大今天發出新聞稿，李宇翔有感於大腸癌是全球第三大常見的腫瘤疾病，台灣的發生率更是世界第一，作為生醫材料科學家，他一直在思考創造一種解決方案，奈米藥物製劑就是一種可行的策略。

李宇翔指出，奈米藥物製劑可與不同的材料或藥物自由組裝，從而增強藥物輸送能力，增加細胞吸收性，減少對周圍細胞和器官的損害，達成精準醫療的目標。

團隊開發一種結合光敏劑、免疫檢查點抑制劑、全氟碳化物的奈米雙層藥物乳劑（IPLPND）。其中特別的是，選用全氟溴辛烷（PFOB）作為全氟碳化物的材料。

李宇翔指出，全氟溴辛烷具備高度的氧氣溶解度，常被用作為氧氣運載媒體。研究指出，可在腫瘤內部發揮顯著增強的光動力治療效果；優異的光治療成效，又能促進後續的免疫治療，形成正向循環。

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團隊投入奈米醫學研究長達10年以上，主要是針對癌症與細菌感染治療，設計並製作適合的奈米藥物載體。李宇翔說，試驗過程極其複雜且耗時，必須透過不斷修正實驗設計，一次次克服難關。

上述研究登上化學工程期刊（Chemical Engineering Journal），獲得學界重視。李宇翔團隊過去也曾針對乳癌、膀胱癌、結直腸癌、皮膚癌、青春痘、關節植入物細菌感染等多項臨床議題，設計與製作奈米藥物載體，未來將持續研發更具臨床應用性的材料。（編輯：李錫璋）1120224