聯昇發漁船印度洋失聯 高雄海洋局通知附近7船協尋

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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄24日電）漁業署今天發布高雄籍「聯昇發」漁船在印度洋公海作業期間失聯。高雄市海洋局表示，已聯繫漁業署和漁業廣播電台通報協尋，附近海域有約7艘船隻會幫忙留意巡查。

漁業署表示，23日下午接獲高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）家屬通報21日起無法與船隻取得聯繫，今天證實在印度洋公海作業期間失聯，計有16名船員，持續請海域鄰國協助搜救。

高雄市海洋局長張漢雄今天晚間接受中央社記者訪問表示，已聯繫漁業署和漁業廣播電台協尋，今天附近海域有約7艘船隻作業，這些船隻也會幫忙留意巡查。

張漢雄說，市府也有與家屬建立溝通管道，如有需要，都會盡力協助。目前由漁業署調度協尋中。

航港局晚間接受中央社記者電訪表示，由於事發地並非國內海域，且漁業署也已洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求印度洋公海海域鄰近國家協助搜尋，目前無相關訊息。

行政院農業委員會漁業署發布新聞稿指出，已尋求聯昇發漁船失聯海域鄰近國家協助搜救，同時協調附近海域作業的台灣船隻就近持續協尋。

漁業署補充說明，聯昇發漁船經許可前往印度洋海域作業，漁船全長29.7公尺，船噸位98噸，船上計有16名船員，包含1名台籍船員及15名印尼籍船員。（編輯：郭諭儒）1120224