亞果遊艇推台灣海洋休憩產業 會員逆勢成長3成

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亞果遊艇成立至今積極推動台灣海洋休閒產業，近年雖遇COVID-19疫情衝擊，會員人數仍逆勢成長，亞果遊艇總經理唐玉書（左2）日前更宣布與多家知名國際品牌合作，將提供會員創新服務。中央社記者汪淑芬攝 112年2月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）亞果遊艇成立不到10年，積極推動台灣洋休憩產業，近3年雖遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，會員人數仍逆勢成長3成，日前宣布與多家知名國際品牌合作，創新會員體驗。

根據亞果遊艇提供的資料，目前會員人數已逾千人，但大幅成長反而在疫情期間，近2年成長達3成。

亞果遊艇日前舉行記者會，總經理唐玉書說，亞果布局接軌國際，與新加坡悅榕集團合作在安平遊艇港旁興建的度假酒店，正等待建照中，預計2026年完工。

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亞果也宣布與5大國際品牌合作，包括：水晶精品品牌施華洛世奇、國際星級飯店使用寢具品牌席伊麗（Sealy）、單桶冠軍的蘇格蘭威士忌詩貝（SPEY）、新加坡頂級燕窩品牌琉元堂、來自加拿大的精油品牌Day Spa，提供會員創新的服務。

亞果遊艇2014年成立，在高雄扎根，據點擴展至澎湖、台南、台中及台北，發展海洋休憩產業關產品及服務，經營項目包括遊艇銷售、停泊、代管、維修、駕訓、會員俱樂部等。（編輯：李亨山）1120225