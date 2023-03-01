柬埔寨爆2例H5N1禽傳人 旅遊建議提至二級警示

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）衛福部疾管署今天表示，柬埔寨於今年已新增2例人類感染H5N1禽流感確定病例，基於當地可能具環境暴露風險，提升柬埔寨的旅遊疫情建議等級至第二級警示。

柬埔寨11歲女童日前感染H5N1禽流感死亡，她的父親隨後也驗出陽性。衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天上午在例行疫報說明，疾管署已自2月24日起，提升柬埔寨的新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。

疾管署提醒，近期H5N1禽流感於全球野鳥及家禽中流行，除禽隻外，多地也發生哺乳動物感染案件，WHO（世界衛生組織）於今年1月6日發布風險評估表示，病毒基因中迄無發現哺乳動物的適應性標記，或抗病毒藥物抗藥性標記，目前尚未具人際間持續傳播能力，惟禽類中持續檢出病毒，建議應避免人禽接觸行為。

去年10月開始進入流感季。郭宏偉，台灣上週新增4例流感併發重症病例，其中3例H3N2、1例H1N1，本流感季從去年10月開始至今，累計共53例流感重症，其中9例死亡。

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有關這4例新增的流感重症個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，年齡介在9歲到77歲之間，都沒有接種本季的流感疫苗；其中9歲女童本身沒有慢性病史，感染H3N2，從發病到入住加護病房相隔僅3天，病程變化迅速，如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫。

至於近期中國A型流感蔓延，疾管署發言人羅一鈞表示，台灣的流感疫情持平，不像中國大陸出現A型流感爆發的狀況，應與春節期間國內仍維持口罩政策有關。（編輯：李亨山）1120301