匈牙利旅遊雜誌推出台灣專題 讚台結合傳統與創新

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（中央社記者林育立柏林2日專電）各國隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩迎來觀光潮，最新一期匈牙利旅遊雜誌「世界旅行家」推出台灣專題，介紹夜市、信仰和東海岸風光，稱讚台灣巧妙結合傳統與創新。

駐匈牙利代表處發布新聞稿，匈牙利最重要旅遊雜誌「世界旅行家」（Világjáró）利用旅展時機推出台灣專題，以高雄名勝景點龍虎塔為封面，詳細報導台北101、華山藝文園區、九份、龜山島、日月潭、太魯閣等知名景點。

文章特別以「最潮藝文重鎮」介紹高雄，指出港都已由工業城市蛻變為遍布藝廊、劇場和摩登建築的藝文重鎮，其中駁二藝術特區是最具嬉皮風味的地方，建議旅客搭渡輪體驗旗津的濱海小鎮風情。

報導還稱讚台灣巧妙結合傳統與創新，國際遊客前來體驗豐富的飲食文化、閒適的生活步調、蜿蜒的街道和迷人的自然景觀，將台北比喻為一座博物館，到處可見充滿美麗燈籠的傳統廟宇、由日式平房改建的藝文中心，以及最負盛名、典藏上千年歷史文物的故宮博物院。

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報導也向匈牙利民眾介紹台灣頗具特色的信仰文化，指出各地可見虔誠的民眾在廟宇燒香祭拜；台灣夜市小吃文化也極富盛名，台灣人不遺餘力研發各式創意口味，各種燒烤、麵食、湯品、小籠包和刈包挑逗遊客味蕾。

文中還指出太魯閣是國際遊客最愛的景點之一，建議搭火車前往，體驗依山傍海的美景，並推薦遊客走訪砂卡礑步道，欣賞立霧溪鑿出的壯麗岩壁和豐富自然生態。（編輯：張芷瑄）1120303