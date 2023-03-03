回「龜」大海 屏東後壁湖野放救傷成年綠蠵龜

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屏東縣政府農業處攜手相關單位及林邊國小師生，3日在恆春鎮後壁湖保育沙灘淨灘，並舉辦保育類綠蠵龜野放活動。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月3日

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣3日電）屏東縣政府今天在恆春後壁湖沙灘野放救傷海龜，這隻近年來較為少見成年雄性綠蠵龜，身長近1米，去年11月在台東縣岸際擱淺；後續將由海保署裝置衛星追蹤器觀察移動路徑。

這隻綠蠵龜是去年11月27日在台東縣岸際擱淺，經海洋保育署「海保救援網」（MARN）通報後，由台東縣政府後送至海生館進行醫療與暫時收容照養。

海生館李宗賢博士表示，這隻海龜為近年來較為少見的成年雄性綠蠵龜，背甲長97公分，經獸醫師多次診療及檢查後發炎指數情況好轉。已能穩定進食，潛水及游泳能力正常，如今已康復並適合野放，後續將由海洋保育署裝置衛星追蹤器觀察移動路徑。

屏東縣政府、海洋委員會海洋保育署、海巡署、國立海洋生物博物館及墾丁國家公園管理處等單位長期關注生態環境，推動海洋生態保育工作。今天在恆春鎮後壁湖沙灘進行的一級瀕臨絕種保育類綠蠵龜野放，並由屏東縣政府農業處長鄭永裕會同相關單位與林邊國小師生進行淨灘。

鄭永裕表示，有機會幫助這隻從大海裡來的保育類嬌客回歸自然，對擁有美麗海岸線的屏東縣而言意義非凡，這是國內傷病海龜通報、治療、收容及野放各單位合作成功案例，對於所有協助合作單位，表示感謝。

對於海龜成功救治、野放「回龜大海」，鄭永裕感謝各單位共同努力合作，也呼籲各界一起幫海龜祈福，並重視海洋生態環境及野生動物棲地維護。（編輯：孫承武）1120302