參與癌症登月計畫 陳玉如獲傑出女科學家獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第16屆台灣傑出女科學家獎得主4日揭曉，中研院化學所特聘研究員陳玉如（中）獲「傑出獎」，「新秀獎」則頒給中研院天文所研究員林俐暉（左）、台灣大學電機系副教授胡璧合（右）。中央社記者陳至中台北攝 112年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）第16屆台灣傑出女科學家獎得主今天揭曉，中研院化學所特聘研究員陳玉如帶領台灣團隊，參與13國合作的「癌症登月計畫」，建立東亞第一個肺癌的蛋白基因體大數據，獲得「傑出獎」殊榮。

由台灣萊雅、吳健雄學術基金會舉辦的台灣傑出女科學家獎，今年進入第16屆，「傑出獎」由陳玉如獲得；支持優秀年輕女科學家的「新秀獎」，則頒給中研院天文所研究員林俐暉、台灣大學電機系副教授胡璧合；而鼓勵具潛力博士生的「孟粹珠獎學金」則頒給目前在日本北海道大學低溫科學研究所擔任博士後研究員的謝妮恩。

陳玉如帶領團隊開發一系列蛋白質體及轉譯後修飾分析技術，並首創世界第一個「奈米探針質譜檢測技術」，2017年更參與「癌症登月計畫」，建立肺癌的蛋白基因體大數據，解析不吸菸患者的致病機制，發現高風險新亞型，有助早期診治。

陳玉如指出，許多台灣女性不抽菸，也不常煮飯，卻仍得到肺癌。研究發現可能是環境因子影響，與美國病人相比，與空污、食物防腐劑相關致癌物，在台灣女性中被檢出非常高。

「基因是命，但是蛋白質是運，它是可以改變的。」陳玉如帶領團隊，發展出一系列檢測計畫，希望能早期治療，使台灣癌症死亡率下降。對「人」的興趣和熱情、對病人的關心，是她一路堅持下來的原因。

陳玉如認為，女科學家有更多的耐心和毅力，她今天分享的第一件得意的事，就是在同班同學之間，她第一個生孩子，也第一個當上婆婆，但還是能持續投入研究，產生許多領先世界的成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「新秀獎」得主林俐暉的研究領域是大尺度環境對星系演化的影響，是第一個入選台灣女科學家獎的天文學者。她近年擔任台灣物理學會女性委員會成員，鼓勵有志從事科學的學子，培養出足夠的熱情和興趣，並勇敢地與更多人一起合作。

另一名「新秀獎」得主胡璧合，則擅長前瞻奈米電子元件及記憶體電路設計。她是科學家，也是3個孩子的媽，努力在工作與家庭間取得平衡。她相信女性細心的特質，可帶動實驗室的工作氛圍越來越好。（編輯：李亨山）1120304