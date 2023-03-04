2隻石虎寶寶成焦屍 疑人為燒雜草釀禍警方偵辦

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）2隻約1個月大的石虎寶寶疑因人為燒雜草，當場成焦屍，石虎媽媽「豆棗」看著火災現場樣貌讓人揪心。南投警分局今天表示，若涉及人為放火，將依公共危險罪偵辦。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊透過臉書（Facebook）粉絲專頁「石虎保育大使阿虎加油」指出，從自動相機拍到野放的石虎「豆棗」第一胎小石虎已不再跟著豆棗，且有另一隻公石虎出現，加上追蹤點位資料，推敲豆棗已經又生產。

研究團隊表示，追蹤人員1日發現豆棗生產區域遭火燒，大家盼豆棗已帶著石虎寶寶遠離，但研究人員2日前往火場，發現2隻、約1個月大的石虎被燒成焦屍，經獸醫檢視為1公1母，從附近自動相機確認，2月27日發生大火，疑是農民燒雜草導致火勢一發不可收拾。

研究團隊指出，自動相機拍到，豆棗一度叼著小石虎逃命，但因為消防車剛好到場，豆棗嚇到，又往火場方向衝，從追蹤資料確認，豆棗還在附近活動，曾拍到豆棗看著火災現場樣貌讓人揪心，目前豆棗仍然存活，希望沒有受傷。

團隊表示，人類無心行為確實不經意傷害許多野生動物，基於減少空氣污染、不應耗費消防人力成本，呼籲民眾不要再亂燒，不論是農地、河床或墓地都不要放火亂燒，導致不該發生的火災和傷亡，留給野生動物一條活路，消防隊員也不用疲於奔命。

這次是首起石虎因火災當場燒成焦屍，民國110年4月23日團隊也曾獲報，中寮鄉崁頂村巡守隊發現一隻石虎落難，消防隊前往打火意外發現石虎受困荒廢蓄水池，經獸醫救治仍於隔天死亡。

研究團隊今天向中央社記者透露石虎「豆棗」一家生活區域在南投市；轄區南投縣警察局南投分局表示，待消防局火災鑑定報告出爐，若涉及人為放火，將依刑法第175條、公共危險罪偵辦。（編輯：郭諭儒）1120304